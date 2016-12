Il Natale è 100% veg con i menu online della Lav

20 dicembre 2016- 15:30

Roma, 20 dic. - (AdnKronos) - Un Natale 100% veg. Anche quest’anno, infatti, la Lav propone un menu per l’occasione creato da Manuel Marcuccio, blogger e autore dei ricettari UnoCookbook e Uno CookBook Fuori Orario per Eifis Editore per cui dirige la collana di cucina "Veggie & Vegan". Ricette 100% vegetali per celebrare con gioia e condivisione la festa più familiare che ci sia. Il menu, che prevede torta di cavoli, tortelloni di lenticchie all'olio e pepe, scaloppine di seitan ai funghi e torta di frangipane e mirtilli, è disponibile on line sul sito www.cambiamenu.it. “Le proposte di Manuel Marcuccio non hanno, dal punto di vista nutrizionale e del sapore, nulla da invidiare alle preparazioni della tradizione, ma sono più empatiche, più salutari, meno compromettenti per il Pianeta e più natalizie nello spirito di quelle a base di ingredienti di origine animale" spiega Paola Segurini, Responsabile Area Scelta Vegan Lav. I vegani a tavola sono sempre più numerosi e consapevoli dell’impatto delle scelte alimentari, lo conferma il Rapporto Eurispes 2016 che indica l’8% della popolazione nazionale vegetariana o vegana, sono +2,2% coloro che scelgono di mangiare Veg, ovvero circa 1.500.000 persone in più rispetto all’anno precedente. Questo gran numero di persone è parte integrante del mercato, tanto che l’offerta di prodotti e menu dedicati è sensibilmente aumentata. Per cercare di abbattere i pregiudizi, la Lav propone la nuova situation comedy dei “Vegan Chronicles” dal titolo Vegan Christmas, ideata per raccontare la difficoltà di far accettare la propria scelta alimentare Veg anche tra amici e parenti, in particolare nelle occasioni conviviali di festa.