Incontro con il Gse sui certificati bianchi, aperte le iscrizioni ai soci Fire

17 maggio 2017- 09:37

In programma a Milano il 30 maggio. Riservato ai soci

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Sono aperte le iscrizioni all'incontro pomeridiano, riservato ai soci, con il Gse, in programma a Milano il 30 maggio dalle 14.30 presso la sala Manzoni del Palazzo delle Stelline dove nella mattinata si terrà il convegno Fire sui certificati bianchi (certificati-bianchi.com). Verranno affrontati temi operativi quali i nuovi progetti standard, la valutazione della baseline e il monitoraggio, l’addizionalità. Sempre nella giornata del 30 maggio, in mattinata, si terrà il consueto evento Fire dedicato ai certificati bianchi. La conferenza vede ogni anno un’ampia partecipazione di pubblico (industrie, gestori di patrimoni immobiliari, società dei servizi e dei trasporti, Esco, distributori di energia elettrica e gas naturale, energy manager e liberi professionisti, produttori di soluzioni per l’efficienza energetica) ed è strutturata in sessioni che consentono di essere aggiornati sulle novità, di prendere visione di casi studio, di costruire opportunità di business con gli espositori, di comunicare alle istituzioni coinvolte le problematiche in essere e di ottenere risposte a quesiti specifici legati alla presentazione e gestione di progetti energetici.