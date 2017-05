Intesa Sanpaolo, sostegno al passaggio all'economia circolare

25 maggio 2017- 16:23

Londra, 25 mag. - (Adnkronos) - Il paradigma dell'economia circolare è "fondamentale per garantire il futuro non solo dell'economia ma dell'intero pianeta" ed è "fattore positivo per creare valore". Il passaggio dal modello economico lineare a quello circolare "sarà l'obiettivo di Intesa Sanpaolo nel medio-lungo termine sia come banca sia nel sostegno ai nostri clienti, alle imprese, alle città e ai governi". Lo ha detto Mauro Micillo, responsabile della divisione Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo e ad di Banca Imi, al Ft Circular Economy Summit in corso a Londra. Le imprese, ha continuato, "hanno già iniziato a ripensare il proprio modello di business, ma spesso si lamentano che non ottengono il riconoscimento sperato" e che "il nuovo profilo di rischio, i flussi di ricavi differenti e il modello di business sostenibile non sono apprezzati e e premiati dalle banche".