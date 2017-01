La raccolta differenziata debutta in tv con la fiction 'Amore pensaci tu'

30 gennaio 2017- 17:23

Grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali Corepla, Comieco e Cial

Roma, 30 gen. - (AdnKronos) - Quattro famiglie non convenzionali, moderne e accomunate da un’anima 'green', impegnate nella loro quotidianità e riprese all'interno delle loro case sono le protagoniste della nuova fiction "Amore pensaci tu" che debutterà a febbraio in prima visione assoluta su Canale 5. E con loro, la raccolta differenziata.Grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per il Riciclo di Plastica (Corepla), Carta e Cartone (Comieco) e Alluminio (Cial), questa nuova fiction mette in luce il valore dell’attenzione all’ambiente e del senso civico andando a sottolineare l'importanza di una delle pratiche quotidiane e diffuse: la raccolta differenziata. La collaborazione, voluta da Mediaset, va al di là del tipico “product placement” proprio per l’interesse sociale e collettivo che i tre Consorzi perseguono con la loro attività. Tutti noi abbiamo a che fare con bottiglie e flaconi di plastica, scatole e imballaggi di carta, vaschette e lattine di alluminio, confrontandoci con il loro smaltimento, la raccolta differenziata e il loro riciclo, attività che rappresentano ormai uno stile di comportamento perfettamente integrato nella nostra vita di tutti i giorni. Temi che vengono trattati in ogni puntata della fiction.Ricordarsi che nella raccolta differenziata della plastica vanno inserite anche le stoviglie monouso come piatti e bicchieri; buttare uno scontrino fiscale nell'indifferenziata anziché nel contenitore dei rifiuti di carta; separare, nel caso dell’alluminio, non soltanto le lattine per bevande ma anche vaschette, scatolette e il foglio sottile: si tratta di piccoli e semplici gesti che possono fare la differenza per l'ambiente, per le città e per una nuova economia circolare che permette, attraverso la raccolta e il riciclo, produzione di nuova materia prima. Gli ultimi dati Ipsos disponibili (2015) sul senso civico degli Italiani confermano l’importanza di pratiche quotidiane di attenzione all’ambiente come la raccolta differenziata, ritenute positive da 9 Italiani su 10 perché capaci di generare vantaggi per l’intera collettività. Una realtà ampiamente dimostrata dai risultati raggiunti nelle raccolte differenziate di plastica, carta e cartone, e alluminio, cresciute in maniera considerevole tanto da rendere il nostro Paese un esempio virtuoso in tutta Europa.