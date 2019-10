31 ottobre 2019- 11:04 La ricerca si farà sott'acqua. Il primo laboratorio sottomarino è italiano Dal 4 al 6 novembre al World Travel Market London per illustrare le attività del MaRHE Center

Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Una struttura, completamente ecosostenibile e progettata con una volta trasparente, per eseguire esperimenti sott'acqua senza doversi immergere con le bombole, permettendo anche a ricercatori non subacquei di far ricerca sotto il livello del mare. E' l’Under Water Crystal Lab, il primo laboratorio sottomarino al mondo. A presentare il progetto al World Travel Market, la fiera internazionale che si tiene a Londra dal 4 al 6 novembre, è L’Università di Milano-Bicocca.Il laboratorio sottomarino sarebbe fruibile anche da persone con ridotta mobilità e permetterebbe a tutti, anche ai non addetti ai lavori, di osservare i fondali marini da un’altra prospettiva. Insieme con i rendering del progetto, l'ateneo presenterà a Londra anche i nuovi progetti legati alle attività del MaRHE Center, il centro di ricerca della Maldive e una metodica certificata in grado di valutare oggettivamente lo stato di salute della barriera corallina e il suo valore naturalistico.La certificazione di qualità per i coralli di Milano-Bicocca potrà essere applicata ai resort: quelli che intenderanno avvalersene, potranno ottenere un giudizio del reef (Silver, Gold, Platinum) e potranno partecipare a un percorso di formazione per capire come tutelare al meglio scogliere e barriere coralline.Non solo mare. L'ateneo presenterà anche le 'lampade del futuro', frutto di una collaborazione tra Graftonica, spin off di Milano-Bicocca, e Vesta Design. All’interno delle lampade è presente un materiale di nuova generazione, sviluppato dai ricercatori dell’ateneo, in grado di diffondere la luce con una maggiore intensità rispetto a una normale.Infine, verrà lanciato il nuovo workshop "Luxury and sustainability", in collaborazione con ministero dell'Ambiente maldiviano e la University of Dubai. Il workshop, che si terrà a Dubai nell’anno di Expo 2020, sarà focalizzato sulla nuova tendenza delle aziende che si occupano di lusso di impegnarsi sempre di più nella realizzazione di prodotti sostenibili.