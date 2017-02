L'alimento più sprecato in Italia? E' la frutta

6 febbraio 2017- 09:14

Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Frutta, insalate, verdure e pane. Sono questi gli alimenti che aprono la 'Waste Parade', la classifica degli alimenti più sprecati in Italia stilata dall’Osservatorio Waste Watcher (Lmm/Swg). Al primo posto, dunque, con il 31 % della somma risposte, c'è la frutta; al secondo l’insalata (29% somma risposte); seguono le verdure e il pane, e ancora gli affettati (salumi), il formaggio e latticini. Quindi, yogurt e latte, pasta già cotta, carne cotta e carne cruda. In fondo alla 'parata' dei cibi che buttiamo via, si trovano le uova e le salse (5%), i dolci (4%).