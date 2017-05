L'imballaggio più green? Per 8 italiani su 10 è il vetro

17 maggio 2017- 11:40

Roma, 16 mag. - (AdnKronos) - Il vetro piace sempre di più ai consumatori europei e soprattutto italiani, tanto che 8 su 10 lo considerano il packaging più eco-sostenibile. Un consumatore su due in Europa dichiara di utilizzare più contenitori per cibi e bevande in vetro rispetto a tre anni fa e questo avviene soprattutto in Italia (57%), Austria e Croazia. Questa crescente “tendenza vetro” emerge da un'indagine indipendente InSites, che ha coinvolto 18.000 consumatori europei (più di 2.500 in Italia), commissionata dalla community di Friends of Glass, in 11 Paesi europei.Addirittura, secondo l'indagine, l’85% dei consumatori europei suggerirebbe il vetro ai propri amici e familiari (+15% rispetto a 8 anni fa), con un exploit dell’Italia: il 91% degli italiani lo consiglierebbe, la percentuale più elevata tra tutti i Paesi e il 6% in più rispetto alla media europea. Le ragioni di questa scelta? Preoccupazione per l’ambiente e per la sicurezza alimentare. I risultati dell’indagine rivelano che il 76% degli europei vede il vetro come il materiale di imballaggio più rispettoso dell'ambiente, un aumento del 50% rispetto al 2008. Per quanto riguarda l’Italia, la percentuale di coloro che pensa che il vetro sia il materiale più amico dell’ambiente è più elevata rispetto alla media europea e si attesta intorno all’81%. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, il 53% degli europei lo sceglie perché ritiene che sia il materiale di confezionamento più sicuro per il cibo. In Italia questo dato è considerevolmente più alto con il 65% degli intervistati che ritiene che il vetro sia il miglior packaging per i cibi (fanno meglio solo i francesi con il 67%). Per quanto riguarda le bevande, il 73% degli europei considera il vetro come il materiale di imballaggio più sicuro, in linea con il dato italiano (72%). In Italia poi l’utilizzo di bottiglie e vasetti di vetro è superiore alla media europea soprattutto per prodotti quali olio, aceto, vino, birra, salse e condimenti, frutta sciroppata, bibite.Questa indagine, spiega Marco Ravasi, presidente dei contenitori in vetro di Assovetro, "conferma una tendenza in atto, che vede in Italia consumatori sempre più attenti alla salute e alla sostenibilità dei prodotti alimentari. Ormai non si legge solo l’etichetta di un prodotto, ma si tiene conto anche della sostenibilità dei contenitori”. Mentre il vetro è considerato come uno degli imballaggi più sostenibili ed ecologici, sembra necessaria una maggiore informazione sui suoi benefici. Ci sono ancora molti europei che non sono pienamente consapevoli dell'intera gamma di vantaggi offerti dal vetro all'ambiente e a uno stile di vita sostenibile. Infatti il vetro è riciclabile al 100% infinite volte, mentre la maggior parte degli europei crede che sia riciclabile solo all’84% (all’83% per gli italiani). Solo il 49% degli europei (il 53% degli italiani), ritiene che i rifiuti di vetro non siano nocivi per l'ambiente. Pur essendoci un incremento della media europea rispetto a tre anni fa (dove si attestava al 40%), ancora c’è molto da fare in termini di consapevolezza.Oggi, commenta Adeline Farrelly, segretario generale di Feve, la Federazione Europea dei Produttori di Contenitori in Vetro, "gli europei possono contribuire attivamente a raggiungere un tasso di riciclo del 100%, conferendo le bottiglie di vetro nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata. Il vetro può essere infinitamente riciclato come parte di un'economia circolare positiva, all'interno di un ciclo chiuso".