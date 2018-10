25 ottobre 2018- 16:22 L’Oréal Italia, 100mila prodotti a famiglie in difficoltà

Roma, 25 ott. - (AdnKronos) - Al via la collaborazione, nell’ambito nella donazione di prodotti, con Banco Alimentare che da quasi 30 anni si occupa di fornire cibo e articoli di prima necessità a strutture caritative in tutta Italia. Ad annunciarla oggi è L’Orèal Italia che ha donato 100.000 prodotti, distribuiti in quattro sedi di Banco Alimentare (Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia) che servono 3125 associazioni per un totale di 553.000 beneficiari.Si tratta di prodotti di diverse categorie (come ad esempio lo shampoo), totalmente conformi e sicuri ma non più commercializzabili perché rinnovati e che altrimenti andrebbero distrutti. Questa collaborazione con Banco Alimentare si inserisce nel progetto “Sharing Beauty with All” annunciato nel 2013, nel quale il Gruppo L’Oréal si impegna entro il 2020 a migliorare le proprie pratiche lungo tutta la value chain, dalla ricerca alla produzione, condividendo la propria crescita con le comunità in cui opera. L’Oréal Italia inoltre ha donato 1600 prodotti a due associazioni locali.“La realizzazione di questo progetto, di cui siamo fieri - dichiara François-Xavier Fenart, presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia - rientra perfettamente nel programma Sharing Beauty With All, l’impegno del Gruppo L’Oréal in materia di sostenibilità per il 2020. Ma non solo, crediamo fortemente nel dovere di cittadinanza e nella condivisione della nostra crescita con le persone che ci circondano. Sono convinto che attraverso la sostenibilità sia possibile creare un futuro migliore per tutti. E questo progetto ne è la testimonianza”.“Collaboriamo da molto tempo con L’Oréal Italia e anno dopo anno la partnership si è arricchita di nuove iniziative - aggiunge Andrea Giussani, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus - Banco Alimentare ha come mission quella di sostenere le persone in difficoltà donando alimenti ma prodotti come quelli di L’Oréal vengono molto apprezzati. Così siamo ben felici che l’aiuto alle famiglie bisognose e alle comunità venga integrato con referenze di qualità che possano rendere meno dura la vita di tutti i giorni di chi oggi vive in stato di indigenza. Mentre rinnovo il nostro ringraziamento a L’Oréal, mi auguro che la nostra collaborazione possa continuare così positivamente anche negli anni a venire.”