6 novembre 2019- 16:46 Nasce Rio, la piattaforma dedicata alla sostenibilità aziendale Sviluppata da Ditto Sustainability e Ancitel Energia e Ambiente Spa

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Una piattaforma dedicata alla sostenibilità e all’educazione ambientale che, servendosi di una tecnologia brevettata, permette alle aziende di formare i dipendenti, sensibilizzare i propri clienti e migliorare le performance interne. Si chiama Rio ed è stata sviluppata da Ditto Sustainability e Ancitel Energia e Ambiente Spa.Il nome della piattaforma trae origine dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, firmata nel 1992 a Rio de Janeiro, che ha posto le basi per un impegno globale nella tutela del nostro Pianeta. Presentata oggi nel corso di Ecomondo, la piattaforma offre un servizio di monitoraggio in tempo reale dei principali criteri Esg (Environmental, Social and Governance): ambientali (Environmental) come la produzione dei rifiuti, i consumi energetici, le emissioni di gas nell’atmosfera, la gestione delle risorse idriche e la tutela della biodiversità; sociali come i diritti umani, le pari opportunità, la salute e la sicurezza; governance come la conformità normativa, le certificazioni, la corruzione e l’auditing. "Vogliamo trasmettere alle generazioni presenti e future le conoscenze necessarie per migliorare il mondo in cui viviamo - spiega Ben Gardner Director of Customer Success di Ditto Sustainability - È il momento ideale per affrontare questa sfida, sia come individui che come azienda. Rio contiene gli strumenti giusti per ispirare il cambiamento, attraverso l’educazione, la conformità normativa e l'analisi dei dati". "La piattaforma Rio - sottolinea Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente - vuole essere un prezioso supporto per le aziende che, attraverso una tecnologia integrata, permette di aumentare la responsabilità sociale e ambientale dei singoli dipendenti, garantendo una maggiore competitività aziendale". La missione della piattaforma è di responsabilizzare le aziende verso strategie sempre più sostenibili, agendo su tre livelli: formazione ed educazione, conformità normativa e analisi dei dati. Formazione ed educazione: attraverso l’e-learning i dipendenti delle aziende possono avvalersi di corsi di apprendimento online, accreditati da Iema e Cpd, con un portfolio che copre una vasta gamma di argomenti e temi inerenti la responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità e l’economia circolare. Conformità normativa: in questa sezione l’impresa può monitorare le proprie performance in ambito normativo, assicurandosi di essere conforme alla legislazione attuale attraverso un registro legale sempre aggiornato con cui monitorare il raggiungimento dei propri obiettivi. Analisi dei dati: Rio consente il monitoraggio delle proprie performance ambientali attraverso l’inserimento dei dati su supporto digitale che vengono immediatamente visualizzati. La sezione include tutti i dati che si vogliono monitorare, come per esempio i consumi energetici e idrici, la mobilità dei dipendenti e il carbon footprint, ed è anch’essa personalizzabile sulla base delle esigenze di ogni singola impresa.