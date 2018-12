14 dicembre 2018- 17:32 Nuovo edificio green al Polo per l'Innovazione Digitale di Cremona

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Un edificio intelligente in classe Nzeb - Nearly Zero Energy Building ovvero a massima capacità di efficientamento energetico. È il nuovo complesso che verrà presentato domani, sabato 15 dicembre a Cremona (alle 11, presso il Polo Tecnologico Cremonese, in via dell’Innovazione Digitale), e che è parte integrante del Polo per l’Innovazione Digitale della città. La struttura, in questo modo, aumenterà gli spazi più del doppio, a soli 18 mesi dalla sua inaugurazione ufficiale. A volerlo la società Polo Verde, costituita da Microdata, Credito Padano, Cna e Cooperativa La Solidarietà su progetto degli architetti Ezio Gozzetti e Maurizio Ori. Saranno 4 piani fuori terra con una superficie lorda di pavimento di 9.800 metri quadrati e dove Linea Green, società del Gruppo Lgh/A2A, ha applicato avanzate tecnologie energetiche. Il tutto darà vita ad un vero e proprio distretto Ict del sud Lombardia. Alla presentazione il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, la presidente del Crit Carolina Cortellini e gli altri protagonisti del progetto.