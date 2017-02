Paese della Sera, il progetto sociale si racconta

L'8 febbraio a Roma la conferenza per raccontare il progetto sociale

Roma, 2 feb. - (AdnKronos) - Integrazione, solidarietà, sostenibilità e responsabilità. Queste le parole chiave per raccontare l'Italia come sarà, obiettivo de "Il Paese della Sera", quindicinale gratuito del sociale che si racconterà mercoledì 8 febbraio alle ore 16 a Roma (Stazione Termini - Lounge Italo) nella conferenza "Il bilancio 2016 e il futuro di una storia di successo".Il Paese della Sera è un progetto sociale che avvia a nuovi percorsi lavorativi giovani italiani in condizioni di svantaggio economico e migranti. Ogni giorno la rivista è distribuita gratuitamente sui treni Italo in partenza da Milano e Napoli. Alla conferenza coordinata da Luca Mattiucci (Corriere della Sera) è prevista la partecipazione straordinaria di Dario Vergassola.