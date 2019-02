21 febbraio 2019- 17:29 Premi Top Utility, la migliore è A2A Vincono anche Acque, Hera, Aimag, Gruppo Cap ed Estra

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia.La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno).