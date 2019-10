3 ottobre 2019- 15:29 Prosegue Enel Energy Tour, a Fidenza alla scoperta delle eccellenze italiane

Fidenza (Pr)(AdnKronos) - Cinquanta tappe attraverso lo stivale, 3 in Emilia Romagna. Dopo Ravenna l'Enel Energia Tour sbarca a Fidenza (Pr) nella centrale Piazza Gramsci. Una iniziativa dedicata alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. In Emilia la gastronomia la fa da padrone e non poteva che essere la torta fritta la protagonista di questa tappa. Sul Truck inaugurato dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari, lo chef d'eccezione attore di Colorado Andrea Viganò che, insieme alla chef Nicoletta Gentilini stanno preparando la torta fritta, dall'impasto alla doratura con lo strutto. "Oggi siamo a Fidenza - spiega la responsabile Indirect Stores Emilia Romagna Marche Enel Energia Nadia Servino – e celebriamo le eccellenze gastronomiche di questa terra preparando e offrendo la torta fritta ai cittadini che ci raggiungeranno qui, e nel pomeriggio spettacoli circensi per grandi e bambini grazie alla collaborazione con l'associazione Circolarmente. Siamo in Piazza Gramsci , a pochi passi dal nostro negozio per sottolineare la vicinanza di EnerlEnergia a tutti gli italiani, vogliano che i nostri negozi che sono già molto capillari, più di mille a livello nazionale, siano spazi aperti non solo per i nostri clienti ma per tutti i cittadini che hanno bisogno di informazioni sul mondo dell'energia. L'Enel Energia Tour è un Format che ci piace molto perché non è precostituito ma lo caliamo ogni volta in base alla piazza che ci ospita cercando di coinvolgere gli artisti e le associazioni tipiche del territorio". All'inaugurazione dell'Enel Energia tour di Fidenza presente anche il sindaco della cittadina parmense Andrea Massari: " Non è la prima volta che Enel Energia fa iniziative in questo territorio , è un piacere per noi ospitarli tra l'altro siamo anche durante le celebrazioni del nostro Santo Patrono e la prima edizione di Borgo Food, è un momento in cui la città si mette in mostra e tiriamo fuori l'orgoglio dell'emilianità. Il cibo è una parte importante della nostra cultura. Qui in questo truck si sta facendo una scuola di torta fritta, come si chiama qui da noi, una pasta salata fritta che si mette nello strutto è una grande tradizione che ha origini lontanissime." Nel pomeriggio la via Gramsci di Fidenza sarà teatro degli attori dell’Associazione “Circolarmente”, scuola circense che con “Spiazza la Piazza” - faranno animazione per bambini con attrezzi di giocoleria e spettacoli. La manifestazione proseguirà con la musica dal vivo del musicista Gianfranco Pongolini e una degustazione di prodotti tipici locali della Gastronomia “La Buona Forchetta”.