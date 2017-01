Rigenerazione sociale e ambientale, arriva il Lush Spring Prize

16 gennaio 2017- 16:02

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Un premio di 200mila sterline (oltre 220mila euro) a favore di progetti di rigenerazione sociale e ambientale in tutto il mondo. Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, e Ethical Consumer Research Association, cooperativa di ricerca e consulenza, presentano il Lush Spring Prize. La rigenerazione è un concetto che si propone di portare oltre il sostenibile i mezzi di sussistenza e le economie, per far rivivere gli ambienti danneggiati. Lush Spring Prize nasce, quindi, al fine di supportare i progetti di rigenerazione, ovvero i sistemi e le pratiche olistiche volti a risolvere problemi ambientali, sociali ed economici; l’obiettivo è quello di 'ripristinare e ringiovanire', non semplicemente sostenere.Il Lush Spring Prize è un fondo annuale volto a supportare coloro che operano nel campo della rigenerazione ed è suddiviso in quattro categorie principali: Intentional Projects (50mila sterline - circa 57mila euro), un sostegno volto a premiare, fin dalle fasi iniziali, idee potenzialmente rivoluzionarie; Young Projects (75mila sterline - circa 85mila euro), progetti da 1 a 5 anni in fase di crescita; Established Projects (50mila sterline - circa 57mila euro), progetti di successo capaci di resistere alla prova del tempo; Influence Award (25mila sterline - circa 58mila euro), attività di lobbying o di organizzazione di campagne a supporto di progetti di rigenerazione volte a influenzare la politica e l’opinione pubblica.È possibile scaricare i moduli per la candidatura dal sito web ufficiale del Lush Spring Prize www.springprize.org. Le candidature, da ogni parte del mondo, si chiudono il 28 febbraio 2017: un panel di giurati si riunirà a marzo e i vincitori saranno annunciati durante una cerimonia di premiazione a maggio 2017.