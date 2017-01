Studio, emissioni Co2 dipendono da reddito ed efficienza energetica

20 gennaio 2017- 14:57

Pubblicato su Nature Climate Change lo studio che aiuta a definire politiche climatiche migliori

Roma, 20 gen. - (AdnKronos) - Nel lungo termine, le variazioni di emissioni globali di Co2 dipendono principalmente da variazioni future di reddito ed efficienza energetica. Lo rileva lo studio “Sensitivity of projected long-term Co2 emissions across the Shared Socioeconomic Pathways” pubblicato da Nature Climate Change.La crescita economica e l'intensità di energia saranno le determinanti più importanti per il futuro delle emissioni di Co2 stando agli scenari socio-economici recentemente codificati e condivisi dalla comunità scientifica sotto il nome di Shared Socioeconomic Pathways, o SSPs.“I risultati - spiega Giacomo Marangoni, ricercatore presso la Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) e il Politecnico di Milano e responsabile dello studio - indicano chiaramente reddito ed efficienza energetica come fattori determinanti delle emissioni future. Variazioni nella popolazione prevista sembrano invece meno determinanti. Il ruolo di combustibili fossili e tecnologie energetiche a basse emissioni di Co2 si colloca a metà strada". Incrociando sei diversi modelli di energia-economia-clima di altrettanti istituti di ricerca europei, lo studio ha ricondotto i livelli futuri di emissioni di Co2 ai suoi principali fattori: popolazione, reddito, intensità energetica, disponibilità di risorse fossili e di tecnologie energetiche a basse emissioni. Lo studio ha confrontato tre possibili mondi futuri: uno sostenibile, uno più oneroso per l’ambiente, e uno a metà strada. “La crescita economica è una priorità politica ed è necessario, in particolare nei paesi emergenti e in via di sviluppo - spiega Massimo Tavoni, co-autore dello studio, coordinatore alla Feem e docente al Politecnico di Milano - Ma ci sono alcune politiche che possono rendere questo obiettivo compatibile con emissioni più basse: incentivare l'efficienza energetica e disincentivare le risorse fossili, soprattutto il carbone. Il cambiamento climatico sarebbe un’alternativa sicuramente peggiore”.Questo studio aiuta a meglio definire le priorità nella individuazione delle migliori politiche climatiche, spostando parte della attenzione dal tradizionale settore della produzione di energia ai temi dell’efficienza energetica e della crescita economica.