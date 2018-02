Sviluppo sostenibile, al via campagna ASviS

13 febbraio 2018- 12:56

Roma, 13 feb. - (AdnKronos) - Stimolare il cambiamento che consentirebbe all’Italia di centrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, sottoscritta dall’Italia nel 2015 insieme ad altri 192 Paesi. Con questo obiettivo l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) lancia sul sito e sui social network la campagna di sensibilizzazione #2030whatareUdoing?, per incoraggiare organizzazioni, aziende, istituzioni ma anche tutti gli utenti della rete a raccontare progetti, iniziative,e azioni quotidiane per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Si va dalla riduzione della povertà e della fame, alla buona salute per tutti, dall’educazione di qualità alla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni di genere, dalla protezione dell’ambiente alla lotta alla disoccupazione, dal cambiamento climatico all’eliminazione degli sprechi.Con questa campagna, l’ASviS, con i suoi oltre 180 aderenti, chiede a chiunque voglia contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità di pubblicare su Facebook o Twitter, con l’hashtag #2030whatareUdoing, un post che racconti attraverso un video o un’immagine, un progetto che testimoni cosa fa concretamente per aiutare il Paese ad accelerare il cammino verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. “E’ urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista: sociale, economico, ambientale”, spiega il portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini. “Spero che con questa campagna si attivi un processo virale ricco di testimonianze: oggi la gente è molto più attenta e impegnata sui temi della sostenibilità e il Paese è pieno di ottimi esempi e di esperienze positive”.La campagna #2030whatareUdoing? proseguirà fino alla seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno. Le migliori pratiche che emergeranno verranno valorizzate nell’ambito della manifestazione con centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale.