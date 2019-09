10 settembre 2019- 11:49 Torna a Roma la Re Boat National Race, la regata riciclata Dal 12 settembre al 24 settembre tanti eventi presso il Centro Commerciale Euroma2

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Torna a Roma la Re Boat National Race 2019 - la regata riciclata, evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale, che ha lo scopo di diffondere, attraverso il gioco, lo sport e lo spettacolo, i temi del recupero, riuso e riciclo. Diversi gli eventi in programma, fra cui diversi organizzati presso Euroma2, Main Sponsor di questa X Special Edition, e l'appuntamento speciale presso il Parco Centrale dell’Eur dove il 22 settembre si terrà la Re Boat National Race. In gara 10 imbarcazioni colorate, realizzate con materiali di recupero, nel segno della difesa dell’ambiente e del riciclo. Euroma2 offre al primo classificato il Trofeo Euroma2. "Siamo lieti di partecipare anche quest’anno a questa manifestazione - afferma il presidente di Euroma2, Davide Maria Zanchi - che occupa un ruolo di primo piano nell’ambito degli eventi ecosostenibili ospitati ed sponsorizzati da Euroma2". Diversi anche gli eventi organizzati presso il Centro Commerciale Euroma2. Come 'Contesteco - Premio Metro News Italia' che fa parte del progetto 'Fai la differenza, c'è… circustenibile': il Centro Commerciale, da giovedì 12 a martedì 24 settembre, ospiterà l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile '+ eco del web'. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, vengono presentate, illustrate, raccontate e toccate con mano, attraverso atelier, laboratori, incontri e workshop, le idee e le proposte di artigiani, artisti, imprese, start up, associazioni e federazioni che promuovono i concetti di recupero e riuso, sostengono le teorie dell’economia circolare, la cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile: una piccola/grande Eco-Festa attraverso la quale tutte quelle organizzazioni che innovano, rispettando i criteri di sostenibilità, potranno farsi conoscere. Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno così spazi definiti Fab/Lab Point dell’Economia Circolare. Dal 12 al 15 settembre, sarà infine esposta al pubblico l'imbarcazione costruita dalla Officina Move, il Green Team che ha vinto l'edizione della scorsa stagione. L’appuntamento con la Re Boat National Race, evento realizzato con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del ministero dell’Ambiente, della Città metropolitana di Roma, del Comune di Roma e del Municipio Roma IX, è per domenica 22 settembre alle 16, al Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. I Green Team quest’anno provengono da tutta Italia. I partecipanti hanno cominciato a realizzare le proprie imbarcazioni a partire da domenica 1 settembre, nell'evento dell’Estate Romana dedicato ai bambini e alle loro famiglie, La Città in Tasca, aiutati dal team de Il Cantiere delle Re Boat.