2 settembre 2019- 15:59 Torna la Giornata del Panorama

Roma, 2 set. (AdnKronos) - Sette paesaggi italiani, ciascuno con le sue caratteristiche e peculiarità, svelati grazie a numerose attività e agli itinerari speciali proposti, pensati appositamente per far spaziare lo sguardo tra panorami vicini e lontani, tra scenari forestali e mare, tra monti e isole, tra città e saline, tra terreni coltivati e formazioni geologiche.Torna domenica 15 settembre la 'Giornata del Panorama', sesta edizione dell'evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio, promosso dal Fai - Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Fondazione Zegna. Protagonisti della manifestazione saranno i panorami che si godono da sei Beni del Fai: Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) e Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA); cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero (BI), progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal Fai.