16 giugno 2019- 15:48 Torna 'Orme', il festival dei sentieri In programma dal 14 al 16 settembre a Fai della Paganella in Trentino

Tre giorni di camminate ed appuntamenti interamente sui sentieri, portando nel bosco la musica, i sapori, gli spettacoli, la magia di Shakespeare e l'arte. Riparte 'Orme', il Festival dei Sentieri che si terrà dal 13 al 15 settembre a Fai della Paganella in Trentino. L'anno scorso, la manifestazione, alla prima edizione, ha richiamato oltre 3000 persone. Orme è un progetto dedicato al camminare, alla scoperta della natura a passo lento, lontano dalla frenesia di tutti i giorni. Tra gli eventi in programma, il sabato sera, il concerto gratuito di Angelo Branduardi che salirà sul palco per raccontare una carriera di oltre 40 anni. L'evento si aprirà venerdì 13 con il convegno "Ben-essere, uomo e bosco", dedicato allo sviluppo territoriale legato al turismo lento, con l'artista Federico Ortica, lo scienziato Antonio Brunori, che ci parlerà dello stato di salute dei boschi, Francesca Favati di Waldenviaggi e lo storico, esperto di cammini, Matteo Melchiorre. Alle 20.45 il primo emozionante appuntamento, Resonant Trees, una performance del sound artist Federico Ortica che trasformerà il bosco e gli alberi in una installazione sonora e luminosa, dove saranno gli alberi stessi a diventare strumenti. L'installazione artistica di Federico Ortica permetterà di vivere l'emozione di "ascoltare" la voce degli alberi. Venerdì inizierà anche il workshop di fotografia naturalistica con Andrea Zampatti: due giornate in Paganella, con pernottamento al Rifugio dosso Larici, per imparare le tecniche per fotografare gli animali nel loro ambiente naturale. L'appuntamento con i sentieri è sabato mattina presto per ammirare l'alba sul 'Sentiero dell'Amore'. Alle 10 l'incontro 'Vita a 6 zampe' dedicato alla relazione tra uomo e cane. Alla stessa ora il 'Sentiero delle Fiabe', dedicato ai più piccoli: nel bosco per vedere comparire personaggi, ascoltare storie e sorprendersi, grandi e piccoli, della magia del teatro nel cuore della natura. Ma c'è anche il 'Sentiero dei Sapori' che parte con l'aperitivo nel bosco, per raggiungere poi una magica radura: aa una parte i piatti del passato, quelli della cucina di un tempo, con i prodotti della terra, dall'altro la reinterpretazione di questi fatta dal executive chef stellato Walter Valerio, dello Sport Hotel Panorama di Fai della Paganella. Il sentiero finirà alla Croce di Fai, ovviamente con la grappa, su uno dei sentieri più panoramici dell'altopiano. Alle 14,30 il 'Sentiero Wooding', con la chef Valeria Margherita Mosca, per imparare a raccogliere e cucinare le erbe selvatiche. Alle 15 è il momento di Amleto, Otello, Romeo e Giulietta, ma soprattutto dello spiritello Puck: i personaggi di Shakespeare renderanno magico il bosco di Fai della Paganella con la Compagnia Cambiscena. Nel village, animato anche dai sapori del territorio, nel centro di Fai della Paganella, alle 17, arriveranno Yanez Borella e Giacomo Menegello, che racconteranno il grande viaggio in bicicletta che li sta portando dall'Italia alla Cina, salendo una vetta per ogni paese attraversato. A chiudere l'evento, la tradizione della Desmontegada, dove ad essere protagoniste sono le mucche del paese che attraversano il centro storico addobbate con fiori e decorazioni, fino a Piazzetta Orme, dove il Festival dei Sentieri si chiuderà con il concerto dei Die Esel'n e con l'elezione della mucca più bella.