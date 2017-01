Vecchie ferrovie, presto potrebbero dare vita a una rete turistica

17 gennaio 2017- 16:12

17 vecchie linee coinvolte

Roma, 17 gen. - (AdnKronos) - Potrebbe vedere la luce "entro fine mese" la legge per l’istituzione, in Italia, di una rete di ferrovie turistiche da realizzarsi attraverso il riutilizzo di quelle in disuso. “Una delle leggi più attese – dice all’Adnkronos la relatrice Maria Iacono (Pd), che presentò il testo per la prima volta a giugno del 2013 – approvandola, regolamenteremo un settore in continua espansione a cui è legato lo sviluppo dei territori finora rimasti ai margini dei grandi flussi turistici”.Concluso a dicembre 2016 l’esame del testo in Commissione Trasporti della Camera, ed espressi i pareri delle altre commissioni interessate, “questa settimana si conclude l’iter dei pareri delle commissioni, poi il testo andrà in aula il 23 gennaio per la discussione generale e la legge potrebbe vedere la luce a fine mese".La proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, punta a valorizzare dal punto di vista turistico le ferrovie oggi in disuso o in corso di dismissione e situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.Tra gli obiettivi del testo, la tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico che rende uniche queste linee, dalle stazioni ai magazzini, dal paesaggio ai convogli stessi perché “potrebbero così tornare a viaggiare dei convogli storici che rappresentano un patrimonio enorme e che in molti casi erano stati abbandonati al loro destino”, spiega Iacono. Tantissimi i km di ferrovia che potrebbero essere coinvolti. Per il momento, “nel testo abbiamo indicato 17 linee che potranno essere integrate con decreto del Mibact”.