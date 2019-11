Olanda, limite di velocità a 100 km/h per limitare i danni ambientali

Olanda, limite di velocità per non provocare danni ambientali

Il governo olandese ha annunciato i suoi piani per ridurre l'inquinamento da biossido di azoto, compresa la riduzione della velocità delle strade nazionali a 100 chilometri all'ora, ma solo durante il giorno. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha spiegato in una conferenza stampa che sarà possibile percorrere 120 o 130 chilometri orari tra le 19 e le 6 sulle strade dove è già consentito, ma che, durante il giorno, il limite di velocità sarà mantenuto a 100 chilometri l'ora.

Questa misura entrerà in vigore "rapidamente", ma Rutte non ha dato una data esatta perché dovremo attendere l'adattamento della segnaletica e la decisione del ministero competente, quindi "potrebbe non essere necessaria una riduzione su tutte le strade allo stesso tempo. "Non piace a nessuno, ma ci sono interessi più importanti in gioco. Dobbiamo evitare che i Paesi Bassi si fermino e perdano inutilmente i posti di lavoro", ha aggiunto Rutte di una misura che non ha specificato se sarà temporanea.