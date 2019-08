Onu, allarme cambiamenti climatici. Riscaldamento peserà su fame e migrazioni

Nutrire correttamente miliardi di persone sulla Terra o combattere il riscaldamento globale? Per evitare un giorno di affrontare questo dilemma, è essenziale ripensare l'uso della terra e le nostre abitudini alimentari, avverte il rapporto Onu. Gli esperti del clima delle Nazioni Unite sostengono azioni "a breve termine" contro il degrado del suolo, i rifiuti alimentari o le emissioni di gas a effetto serra nel settore agricolo, in un rapporto speciale presentato a Ginevra.

Onu: nostro uso del suolo insostenibile, riscalda clima

"Il nostro uso del suolo è insostenibile e contribuisce ai cambiamenti climatici", ha affermato la copresidente della commissione Onu che ha scritto il rapporto su "cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del territorio, gestione sostenibile del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas verso effetto serra negli ecosistemi terrestri".

In breve: come il riscaldamento globale influisce su terreni dedicati a colture, bestiame o foreste e, a sua volta, la sicurezza alimentare, ma anche come le pratiche agricole o la deforestazione influenzano il clima.

Il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) ha avvertito che gli sforzi per limitare il riscaldamento globale durante l'alimentazione di una popolazione in forte espansione potrebbero essere distrutti senza cambiamenti rapidi e radicali nel modo in cui utilizziamo la terra in cui viviamo.La relazione sull'uso del suolo e i cambiamenti climatici ha evidenziato la necessità di proteggere le foreste tropicali rimaste come paratia dal futuro riscaldamento. "Questa è una tempesta perfetta. Terra limitata, una popolazione umana in espansione e il tutto avvolto in una coltre soffocante di emergenza climatica", ha dichiarato Dave Reay, professore di Carbon Management all'Università di Edimburgo. La Terra è intimamente legata al clima. Con le sue foreste, piante e suolo aspira e immagazzina circa un terzo di tutte le emissioni prodotte dall'uomo.

Lo sfruttamento intensivo di queste risorse produce anche enormi quantità di CO2, metano e protossido di azoto che scaldano il pianeta, mentre l'agricoltura assorbe il 70 percento dell'approvvigionamento di acqua dolce della Terra. Man mano che la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi entro la metà del secolo, il modo in cui la terra è gestita da governi, industria e agricoltori svolgerà un ruolo chiave nel limitare o accelerare i peggiori eccessi del cambiamento climatico.