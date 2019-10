Pierre Mantoux lancia collant green nati dal caffè. Mantengono calore naturale

85 anni di storia proiettati nel futuro: Pierre Mantoux, storica maison di hosiery made-in-italy punta sulla tecnologia e lancia Warm Effect, la prima linea sostenibile realizzata con un filato isolante termico derivato dal caffè, capace di catturare e conservare il calore naturale del corpo per scaldare chi lo indossa. Una collezione composta da collant, leggins e gambaletto, che guarda al futuro in occasione dei 60 anni di storia del collant.

Il nuovo lusso è l'acquisto consapevole e Pierre Mantoux avvia il nuovo corso del collant studiando un modello che coniuga innovazione e know-how italiano, comfort e impegno per il futuro. Una proposta che risponde alla donna contemporanea, esigente non solo in termini di stile ma anche di valori.

“Il collant è realizzato in partnership con l’azienda israeliana Nilit, leader nel segmento dei filati di alta qualità per l’abbigliamento, e con il suo Heat, un filato speciale creato con carbone vegetale di caffè, la cui caratteristica chiave è quella di garantire l’isolamento naturale e di mantenere il calore corporeo di chi lo indossa, anche nelle temperature più fredde” ha commentato Costanza Ferraris, product & production director.

Una calza unica - isolante, termica, altamente performante, sostenibile, che mantiene il calore corporeo anche nelle temperature più rigide – dedicata alle donne, consapevoli che il vero lusso sia quello di essere rispettosi dell’ambiente.

Pierre Mantoux è infatti un’azienda all’avanguardia e – in occasione dell’appuntamento internazionale LYCRA® Fiber Moves conference - è stata l’unica realtà italiana premiata, ricevendo il Creativity Innovations Award. “Moda, tradizione e innovazione: queste sono le peculiarità della nostra azienda che guarda al futuro, restando fedeli al made in italy, per presentarci ai mercati internazionali in modo compertitivo e distintivo” ha aggiunto Chiara Ferraris, export manager.

Il collant continua a essere protagonista dell’evoluzione di un family brand conosciuto sul panorama internazionale, e che ancora oggi, realizza e produce solo ed esclusivamente sul territorio nazionale un life style d’eccellenza, spaziando dal beachwear al pret à porter sempre continuando, naturalmente, a concentrarsi sul suo core business, la calzetteria.

Protagonista di tutta l’evoluzione del collant, dopo 85 anni di storia, Pierre Mantoux inaugura una nuova fase nel segmento hoserie e nel 2019, anno che celebra i 60 anni di storia del collant, lancia la prima collezione sostenibile. Tappe importanti, che da sempre rendono la maison un punto di riferimento per celebrities internazionali - da Lady D a Kate Middleton – e per le più importanti internazionali.

Pierre Mantoux apre un corner ne La Rinascente di Torino

Pierre Mantoux ha celebrato inoltre l'apertura di un corner all’interno de La Rinascente di Torino, il department store che ha appena riaperto i suoi spazi interessati da una recente ristrutturazione.

“La Rinascente, proprio come Pierre Mantoux, rappresenta un marchio dell’eccellenza del made in italy nel mondo. E nasce proprio da questo presupposto una sinergia che dura ormai da oltre vent’anni e che per noi è un motivo d’orgoglio, oltre che una importante opportunità per comunicare i valori del brand a un pubblico raffinato e internazionale”, ha spiegato Chiara Ferraris, direttore commerciale dell’azienda.

Lo spazio della maison è situato al quarto piano e offre una selezione delle principali collezioni di Pierre Mantoux.