Plastica in cambio di biglietti bus. Anche in Indonesia la svolta 'green'

Scambiare bottiglie di plastica e tazze usa e getta per biglietti dell'autobus: è la soluzione messa in campo in Indonesia dalla città di Surabaya per combattere l'inquinamento e cercare di raggiungere l'obiettivo di tagliare la plastica nei mari del 70% entro il 2025. Nella città da 2,9 milioni di abitanti, quasi 16 mila passeggeri ogni settimana aderiscono al progetto, hanno fatto sapere le autorità. Consegnando tre bottiglie di plastica grandi, 5 piccole o 10 tazze usa e getta, pulite e non piegate, si ottiene in cambio un biglietto per un viaggio di un'ora in pullman. "C'è stata una buona risposta dalla popolazione, pagare con la plastica è una delle cose che ha reso le persone entusiaste perché finora i rifiuti di plastica erano considerati inutili", ha riferito un funzionario. L'idea, ha sottolineato, è utile anche per decongestionare il traffico e spingere la gente a usare i mezzi pubblici.