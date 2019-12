Reebok presenta il suo primo modello di scarpe da corsa ecosostenibili

Reebok sbarca nella galassia eco-wear, ecco dal comunicato stampa dell'azienda le caratteristiche delle sneakers "Forever Floatride Grow".

“Con Forever Floatride Grow, sostituiamo la plastica a base di petrolio con quella vegetale – ha dichiarato Bill McInnis, vicepresidente di Reebok Future, in una nota riportata da Fashion United. “La più grande sfida nel realizzare una scarpa come questa risiedeva proprio nello sviluppare materiali di origine vegetale in grado di soddisfare le esigenze dei corridori di alto livello. La Forever Floatride Grow è il risultato, con la sua performance che proviene da risorse vegetali, senza compromessi”.