Unire gli sforzi per far fronte alle sfide della crescita sostenibile: è questo l'obiettivo della IX Conferenza Italia-America Latina e Caraibi “Insieme per una crescita sostenibile”. Piasere, Saipem: “Sostenibilità: una sfida da cogliere”

L'appuntamento, aperto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, seguito dall’ intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha avuto un taglio prettamente operativo.

In tema di crescita sostenibile è stata proposta l’adozione di una dichiarazione di intenti per la promozione di un modello di città circolare ed eco-sostenibile ma anche una concreta attività di formazione per la prevenzione della corruzione, che presenta un costo economico elevatissimo particolarmente nel settore degli appalti pubblici.

Saipem è stata - insieme a Enel, Terna, Gruppo FS – tra le aziende protagoniste della sessione “Crescita e infrastrutture sostenibili”. Affari Italiani ha intervistato Mauro Piasere, Direttore Innovazione Digitale di Saipem, sulle strategie di Saipem per indirizzare uno sviluppo sostenibile.

“La sostenibilità è un valore integrante della nostra strategia. Il nostro business deve essere sostenibile”, ha detto Piasere. “Se non apportiamo cambiamenti all’interno del nostro modo di operare, impatteremo troppo sul pianeta. Per questo in Saipem puntiamo sull’innovazione (dove stiamo investendo in tre anni circa 200 milioni) e cerchiamo di portare idee nuove all’interno dei nostri business plan e all’interno dei business plan dei nostri clienti. Cerchiamo in tal senso di spingere i clienti a compiere scelte non solo tecniche ma improntate sulla sostenibilità in ogni area di intervento (come l’energia o i prodotti derivati). Siamo convinti della necessità di cambiare il modo di lavorare”.

“Sul lungo termine la sostenibilità porta valore aggiunto per noi, per i nostri clienti e, non da ultimo, per il Pianeta. Esistono attività che se fatte in un modo nuovo porteranno a investimenti con costi inferiori, maggiore efficienza energetica e qualità superiore”.

“In questo momento storico ci sono interessanti sfide da cogliere che derivano dalla necessità di costruire impianti diversi da quelli fatti nel passato e di operare riducendo l’impatto di Co2; il mondo ci chiede più energia e ci chiede più prodotti, ma non possiamo continuare a operare come è stato fatto in passato. Siamo pronti a cogliere questa sfida e lo stiamo facendo, dobbiamo allo stesso tempo continuare a essere efficienti e competitivi in un mercato molto sfidante”, ha concluso il Direttore Innovazione Digitale di Saipem.



VIDEO - Mauro Piasere, Saipem: "Sostenibilità: una sfida da cogliere"

Saipem è convinta che per assicurare il benessere e il progresso alle attuali e future generazioni tutti gli attori debbano perseguire uno sviluppo sostenibile. Come “Global Solution Provider”, leader nella transizione per un uso sostenibile delle risorse attraverso il continuo investimento nelle competenze, nell’innovazione e in tecnologie ambientalmente compatibili, è impegnata a cooperare con gli stakeholder nella protezione dell’ambiente e degli ecosistemi e nella lotta contro il cambiamento climatico.

Integrità, onestà, rispetto, inclusione, trasparenza e correttezza sono per Saipem princìpi guida.