Salento, green zone senza auto: a Lecce l'ospedale a impatto zero

Eliminazione del traffico e veicoli di servizio unicamente elettrici. E' in questo modo che la Asl di Lecce intende modificare la mobilità nell'area dell'ospedale Vito Fazzi, il più grande del Salento. Il nuovo piano della viabilità interna è allo studio della direzione generale che, insieme al Comune di Lecce, è impegnata alla riorganizzazione del sistema viario e dei parcheggi attorno al presidio sanitario leccese di cui fanno parte il Polo oncologico e il Dipartimento di emergenza e accettazione che nei prossimi mesi dovrebbe entrare in funzione.

Il progetto punta a realizzare una mobilità sostenibile a più livelli. In quest'ottica si inseriscono anche la tariffa a bassa incidenza sociale dei parcheggi all'esterno dell'area ospedaliera (60 centesimo l'ora e 1,50 euro per l'intera giornata) e l'individuazione di zone per la sosta gratuita. Inoltre è prevista la realizzazione di un eliporto. Il punto d'arrivo della nuova strategia aziendale è, quindi, l'ospedale senza macchine attraverso un totale ripensamento della viabilità interna che si integrerà con quella esterna anch'essa rimodulata da progetti comunali. Una green zone a impatto zero consentirà l'azzeramento delle emissioni di Co2.