Se recuperi la plastica il gelato è gratis. L’iniziativa delle spiagge sarde

Un gelato in riva al mare in cambio delle bottigliette di plastica vuote lasciate in spiaggia. È quanto promette un'azienda che realizza prodotti realizzati con ingredienti 100% made in Sardegna. Durante la settimana dal 12 al 18 agosto, dalle 18 alle 20, all’orario dell’aperitivo e quando in genere si lasciano le spiagge, si potrà chiedere in cinque spiagge che hanno aderito all’iniziativa un secchiello nel quale raccogliere i rifiuti prodotti o trovati sulla spiaggia. Una volta riempito, il secchiello dovrà essere restituito e tutti i rifiuti saranno differenziati e pronti per essere riciclati. Con questo semplice gesto si vincerà la 'coppetta del riciclo' di tre gusti a scelta.

“Con questa iniziativa vogliamo promuovere tra i nostri partner e i nostri consumatori il rispetto dell’ambiente e del nostro territorio da cui ogni giorno raccogliamo le migliori materie prime per i nostri prodotti", spiega Marcello Muntoni, fondatore dell'azienda Bolmea che ha promosso l'iniziativa: "I nostri gelati, infatti, sono realizzati utilizzando come ingredienti solo eccellenze territoriali come il latte fresco la panna, lo yogurt, la ricotta e l'acqua delle sorgenti locali del monte Limbara". Protagoniste dell’iniziativa le spiagge San Pietro Valledoria, Li Feruli a Trinità d’Agultu, Ira di Porto Rotondo, Terza Spiaggia a Porto Istana e Baia Cea a Tortolì.