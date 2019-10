Severn Suzuky la prima Greta Thunberg. Il suo grido all’Onu nel 1992. VIDEO

La battaglia di Greta Thunberg oggi, è stata la battaglia di un’altra ‘ragazza prodigio’ ieri. Siamo nel 1992, dallo scranno delle Nazioni Unite, prende la parola Severn Suzuky, la portavoce di ECO, l’organizzazione dei bambini per l’ambiente. Massimo Mazzucco di luogocomune.net, in un post su Facebook, racconta e mostra in un filmato, colei che anticipò Greta di ben 27 anni. “Siamo un gruppo di ragazzini di 12 e 13 anni, che cercano di cambiare le cose”. Così esordisce Severn di fronte i delegati degli Stati all'Onu” – e continua – “Io e i miei amici abbiamo raccolto dei soldi per venire qui a 5000mila miglia di distanza per dire a voi adulti che dovete cambiare il modo di vivere”. Come Greta anche Severn scandiva convintamente: “Combatto per il mio futuro!”.