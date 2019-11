Spose in bianco, ma rigorosamente green

Spose in bianco sì, ma rigorosamente green: la sostenibilità diventa ancora una volta la parola chiave di Sì Sposaitalia Collezioni che lancia il progetto #SIGREENBRIDAL e porta per la prima volta in passerella le capsule collection ecosostenibili, frutto delle collaborazioni tra maison bridal e produttori di tessuti green. Evoluzione naturale del Sì White Carpet by Sposaitalia Collezioni, che giunge quest’anno alla terza edizione, la sfilata-evento si terrà il 17 aprile e vedrà protagoniste alcune tra le più importanti maison sposa. A loro il compito di accogliere la nuova sfida del segmento bridal&ceremony, facendosi interpreti della rivoluzione sostenibile in ambito bridal e dando vita a una vetrina privilegiata e unica.



Diversi i nomi importanti che hanno già confermato la loro entusiasta adesione al progetto, sia tra le maison bridal sia tra le aziende produttrici di tessuti e filati green. Le creazioni di Elisabetta Polignano, musa del made-in-Italy più autentico, l’alta moda made-to-measure di Bellantuono Bridal Group, l’estro artistico di Emiliano Bengasi Couturier, le emozioni da indossare di Maria Pia, l’alta e preziosa sartorialità di Dalin, la leggerezza fluida di Jillian, la sartoria artigianale di Luisa Sposa e l’eleganza regale degli abiti gioiello di Diamond Couture sfileranno lungo il défilé vert in collaborazione con alcuni tra i nomi più innovativi e visionari del comparto tessile: tra questi ultimi, il denim amico dell’ambiente di Puredenim, l’originale e inedita naturalezza dei filati Maeko; l’utilizzo di filati derivanti dal riciclo di materie plastiche di Elitex; la vocazione serica di Stamperia e Tessitura Luigi Verga; l’anima sostenibile e tecnologica dei tessuti di Italian Converter; la magia della seta e del cotone biologici di Attilio Imperiali.



Le creazioni green saranno protagoniste anche del salone espositivo. Un percorso speciale sarà infatti riservato alle capsule collection presentate in passerella e tutti i capi presenteranno una label nata ad hoc che ne certificherà l’anima green e l’appartenenza alla prima edizione del #SIGREENBRIDAL.



Un progetto corale che si inserisce perfettamente all’interno della più ampia tendenza green del sistema moda e che darà ancora più valore a un appuntamento chiave come Sì Sposaitalia Collezioni, la manifestazione riservata agli operatori dell’abbigliamento sposa e cerimonia che si terrà dal 17 al 20 aprile a fieramilanocity.