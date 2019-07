Sostenibilità, 1000 mq di fotovoltaico.InfoCamere si alimenta col rinnovabile

Un impianto fotovoltaico che riveste un'intera facciata della sede aziendale, costituito da 552 moduli che coprono una superficie di 910,80 mq, grazie al quale InfoCamere - la società delle Camere di Commercio per l'innovazione digitale - potrà alimentare con energia rinnovabile parte del proprio fabbisogno energetico. Una tappa ulteriore dell'azienda lungo il percorso intrapreso all'insegna della sostenibilità ambientale, che prevede un approccio verde ed ecologicamente efficiente nella riconfigurazione delle proprie strutture e la promozione verso i dipendenti di comportamenti orientati al rispetto dell'ambiente.

''Non esiste innovazione al di fuori di una prospettiva ecologica -ha detto il direttore generale di InfoCamere Paolo Ghezzi-. Per un'azienda proiettata nel futuro come la nostra, la possibilità di soddisfare i bisogni odierni senza compromettere quelli delle prossime generazioni è una priorità assoluta. L'utilizzo di energia rinnovabile è in linea con l'attenzione che InfoCamere ha sempre riposto nei temi dello sviluppo sostenibile: una sensibilità testimoniata, già 25 anni fa, dalla progettazione della sede di Padova secondo criteri di efficienza, risparmio energetico e benessere delle persone".

"Parte dell'energia pulita che verrà prodotta servirà ad alimentare il nostro Data Center già fortemente ''green'', perché gestito con tecnologie che ci consentono un risparmio di circa 200 tonnellate di CO2 all'anno'', ha aggiunto Ghezzi.