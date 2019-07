Sostenibilità ambientale, l'Etiopia pianta 350 milioni di alberi in 12 ore

Sostenibilità ambientale, Etiopia: piantati 350 milioni alberi in 12 ore

I cittadini etiopi hanno piantato più di 350 milioni di alberi in un solo giorno, anzi in 12 ore: un record mondiale. E' parte di una campagna per combattere la deforestazione e il cambiamento climatico, battezzata Green Legacy, voluta dal primo ministro Abiy Ahmed. Milioni di etiopi sono scesi nelle strade e già nelle prime sei ore erano stati piantati 150 milioni di alberti. Alla fine, Getahun Mekuria, il ministro per l'Innovazione e la Tecnologia dell'Etiopia, ha reso noto che erano stati messi a dimora 353.633.660 alberi. Un lavoro imponente, che ha superato l'obiettivo iniziale di 200 milioni di alberi piantati in un solo giorno, e che rappresenta un record mondiale.

Il record precedente apparteneva all'India che, con un milione e mezzo di volontari, aveva piantato 66 milioni di alberi in 12 ore. L'ambiziosa iniziativa Green Legacy lanciata lo scorso maggio, mira a piantare quattro miliardi di alberi in Etiopia durante la stagione delle piogge, tra maggio e ottobre. Alcune scuole e uffici governativi sono rimasti chiusi per l'occasione anche perchè Abiy Ahmed -leader coraggioso e innovativo, che nel giro di pochi mesi è riuscito non solo a rilanciare il Paese ma a stipulare una storica pace con l’Eritrea, riaprendo dopo vent'anni il confine tra i due Paesi- aveva invitato tutti i cittadini etiopi a "uscire e lasciare il segno", mentre piantava lui stesso un albero nella città meridionale di Arba Minch.

Secondo Farm Africa, un'organizzazione coinvolta nella gestione delle foreste in Etiopia, meno del quattro percento delle terre del Paese è al momento coperto da foreste (a fine '800, era il 30 percento). Ma l'Etiopia, che soffre pesantemente gli effetti della crisi climatica, ha subito non solo una rapida deforestazione, ma anche un'erosione del suolo; inoltre i ricorrenti periodi di siccità alternati alle inondazioni hanno messo in ginocchio l'agricoltura, settore portante dell'economia locale.