Sostenibilità, Unes: stop entro il 2019 a stoviglie monouso di plastica

Ridurre l'utilizzo della plastica, diminuire l'impatto ambientale e sensibilizzare i consumatori a una spesa più consapevole: sono questi gli obiettivi di "Progetto Zero" lanciato da Unes. Via la plastica: dal mese di giugno, Unes ha dato il via all'eliminazione delle stoviglie in Pet monouso dai propri punti vendita, in anticipo sull'obbligo di legge e sulle iniziative promosse da Federdistribuzione. Inaugurato il 26 giugno a Codogno il primo U2 Supermercato che vende unicamente stoviglie monouso biodegradabili e compostabili. Unes punta a eliminare quelle tradizionali da tutti i propri punti vendita entro la fine del 2019.

Lanciata la nuova linea ecologica di prodotti per la cura della casa e del bucato, Green Oasis Casa, formulati partendo da materie prime di origine vegetale e in flaconi realizzati con plastica 'di seconda vita'. La formula concentrata dei detergenti consente l'utilizzo di una minore quantità di prodotto, evitando gli sprechi; le confezioni sono più piccole e hanno un minor impatto ambientale, poiché richiedono meno plastica e viene emessa meno CO2 per il loro trasporto.

Nel corso degli anni Unes ha avviato diversi progetti 'green': ha eliminato i sacchetti di plastica sostituendoli con quelli biodegradabili e compostabili e con borse riutilizzabili, prima che diventasse obbligo di legge; ha eliminato il tradizionale imballo in plastica dalle confezioni d'acqua minerale a marchio privato, permettendo di risparmiare ogni anno più di 480 camion di Pet da smaltire; ha introdotto in numerosi punti vendita le macchine compattatrici per il riciclo delle bottiglie in plastica che premiamo il cliente virtuoso restituendogli un centesimo da scontare sulla spesa per ogni bottiglia consegnata.

Inoltre, ha adottato soluzioni infrastrutturali volte a ridurre i consumi energetici: dagli impianti che permettono di recuperare il calore dei banchi frigoriferi per il riscaldamento del negozio, evitando totalmente l'utilizzo di gas metano e riducendo le emissioni di CO2, alle ante frigo di chiusura per evitare le dispersioni termiche e gli impianti luci intelligenti a basso consumo che permettono un consistente risparmio di energia elettrica. U2 Supermercato non stampa e non distribuisce volantini, evitando così lospreco di carta, e propone le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, incoraggiando una mobilità più sostenibile.