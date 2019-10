Sounds green: più boschi urbani nel crowdfunding Intesa Sanpaolo-Legambiente

“Sounds green. L’albero è vita”: al via la campagna di raccolta fondi di Legambiente e Intesa Sanpaolo durante l’on air di X Factor. Obiettivo: piantumare 40mila alberi nelle 14 città metropolitane italiane per creare nuovi boschi urbani, contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria.

Piantare un albero è un gesto d'amore, di speranza e di fiducia nel futuro. Ed è un modo per prendersi cura del nostro territorio e del pianeta in cui viviamo. Con questo spirito e per questi motivi prende il via oggi “Sounds green. L’albero è vita” la campagna di raccolta fondi di Legambiente e Intesa Sanpaolo, durante l’on air di X Factor, pensata per incrementare i boschi urbani in città.

Gli alberi sono alleati straordinari nella lotta ai cambiamenti climatici, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del rischio idrogeologico, e soprattutto assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno. Piantare 40mila alberi in città significa, dunque, contribuire all'incremento della copertura arborea, accrescere la biodiversità delle specie presenti nel territorio cittadino, ma al tempo anche diffondere la cultura dell'albero, dei suoi benefici, e contrastare i cambiamenti climatici, migliorando la qualità dell’aria.

Il progetto, realizzato con la collaborazione di AzzeroCO2, prevede la piantumazione di 40mila alberi nelle 14 Città metropolitane italiane, sui terreni che i Comuni metteranno a disposizione: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

“Sounds green. L’albero è vita”: il sostegno di Intesa Sanpaolo, unica banca italiana tra le 100 società più sostenibili al mondo

L’attenzione del Gruppo Intesa Sanpaolo a favore delle tematiche ambientali l’ha resa per il terzo anno consecutivo unica banca italiana fra le 100 società più sostenibili al mondo nella classifica stilata da Corporate Knights ed è stata inserita nella “Climate Change A List 2018” del Carbon Disclosure Project per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico, anche attraverso un’economia a basse emissioni di carbonio.

“Grazie alla partnership con X Factor e alla collaborazione con Legambiente”, ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, “puntiamo a cogliere opportunità di sensibilizzazione verso il rispetto e la difesa dell’ambiente. Il progetto Sounds Green nasce proprio dall’attenzione che il nostro Gruppo ha sviluppato a favore di interventi e iniziative attente alla sostenibilità ambientale. Ne sono conferma i 5 miliardi di euro previsti nel piano d’Impresa 2018-2021 e destinati alla Circular Economy, così come le numerose azioni a supporto di progetti ecosostenibili e a impatto sociale”.

“Sounds green. L’albero è vita”: Legambiente in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici

“Gli alberi sono i polmoni verdi della Terra, un importante e prezioso alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresentano anche parte della nostra memoria storica”, ha commentato il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. “Per questo abbiamo deciso insieme a Intesa Sanpaolo di lanciare questo nuovo progetto che si pone come obiettivo quello di piantare nelle 14 Città metropolitane 40mila alberi. Oggi i centri urbani sono sempre più soffocati dal cemento e dallo smog. Aumentare il verde urbano, piantando nuovi alberi o boschi urbani nelle vie del centro e delle periferie, ma anche sugli edifici, come sta facendo ad esempio Milano, significa non solo guardare al futuro, ma anche ripensare la rigenerazione urbana in una chiave sempre più sostenibile e sociale. Il patrimonio arboreo urbano può dare un contributo importante al contenimento, su scala locale, dell’inquinamento atmosferico e acustico, e alla riduzione, su scala globale, delle emissioni di gas serra; e al tempo stesso può contribuire a creare luoghi di svago e di socializzazione”.

“Sounds green. L’albero è vita”: X Factor sostiene la campagna di raccolta fondi per sensibilizzare i giovani

La campagna di raccolta fondi “Sounds green. L’albero è vita” sarà attiva fino ad aprile 2020 e sarà accompagnata da attività di sensibilizzazione e promozione su web e radio, sui canali di Intesa Sanpaolo e Legambiente e durante il programma X Factor 2019 che sostiene il progetto.

L’obiettivo è anche quello di coinvolgere e sensibilizzare i giovani sempre più attenti ai temi ambientali e consapevoli che per salvare il pianeta servono azioni concrete, a partire dal proprio vivere quotidiano. Da qui l’idea di coinvolgere in questa campagna proprio il talent show X Factor che, da sempre, ha per protagonisti tantissimi giovani.

“Sounds green. L’albero è vita”: come sostenere la campagna di raccolta fondi

Sostenere la campagna è semplice: su forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, è possibile dare il proprio contributo per raggiungere l'obiettivo di 1.200.000 euro. Sarà possibile effettuare donazioni, godendo della deducibilità fiscale, a partire da 1 euro. Con una donazione di 30 euro (pari al costo di piantumazione e manutenzione di un albero fino a garantirne l'attecchimento) si diventerà sostenitori di “Sounds Green. L'albero è vita”, ricevendo anche un certificato di partecipazione e ringraziamento. Per ogni albero donato, Intesa Sanpaolo ne donerà altri due.

A partire dalla primavera 2020 verranno pianificati gli interventi di messa a dimora degli alberi. Per la realizzazione degli interventi saranno coinvolti esperti del Comitato scientifico di Legambiente e per la consulenza tecnica AzzeroCo2. Una volta piantate le piante, Legambiente curerà anche la loro crescita per un periodo di 2 anni in modo da garantire l'attecchimento e interverrà piantando nuovi alberi se dovessero verificarsi imprevisti nello sviluppo dei nuovi boschi urbani.