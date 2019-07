Studiare green e l’economia sostenibile. A Napoli si può: da ottobre i corsi

Tecno, gruppo leader nella consulenza energetica e nelle soluzioni di risparmio energetico per aziende di grandi, medie e piccole dimensioni guidato da Giovanni Lombardi, affiancherà l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nella realizzazione del nuovo corso di laurea magistrale in 'Economia management e sostenibilità', in partenza a ottobre.

Si tratta di un percorso didattico progettato insieme con le aziende del territorio per venire incontro alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Un metodo vincente, che ha già conseguito esiti positivi: Tecno è stata partner anche nel corso di laurea triennale di 'Economia aziendale e green economy'. I primi laureati italiani in green economy, corso che nei suoi primi tre anni ha attirato a Napoli molti studenti provenienti anche da diverse regioni italiane (dal Piemonte alla Calabria, dalle Marche alla Puglia), sono tutti napoletani: Roberto Di Ruocco, Ludovica Famularo, Angelo Pettrone e Rosita Puca.

Azienda modello della green economy, ma anche dell'economia sostenibile, Tecno è reduce dalla seconda assegnazione consecutiva in due anni del premio di Deloitte destinato alle best managed companies. Il gruppo di Lombardi conferma di essere impresa performante ma al tempo stesso sempre attenta a interagire con il territorio e a integrare il business con i principi della responsabilità sociale.