Svolta della multinazionale Unilever: entro il 2025 via il 50% della plastica

La multinazionale anglo-olandese annuncia che taglierà per il 2025 il 50% di nuova plastica negli imballaggi. Il colosso che gestisce 400 marchi, dai gelati Algida di prodotti Knorr ai saponi Dove, Badedas e Rexona, ai surgelati Findus cerca di scrollarsi di dosso l'immagine di inquinatore per l'uso degli imballaggi e delle confezioni in plastica e di attrarre il mercato dei millennials, i più giovani. Unilever passerà da usare le attuali 700.000 tonnellate l'anno di nuova plastica a 350.000 tonnellate di plastica al primo uso. Lo slogan dell'operazione è "La plastica ha il suo posto, ma questo posto non è nell'ambiente" In una nota, l'ad Alan Jope spiega che "possiamo eliminare i rifiuti di plastica soltanto agendo rapidamente e adottando soluzioni radicali in tutti i passaggi del ciclo della plastica".