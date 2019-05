Terna Energy Solutions: con The Mobility House per la mobilità sostenibile

Identificare e progettare soluzioni tecnologiche per abilitare l’integrazione delle fonti rinnovabili in rete e lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso l’utilizzo di un’innovativa piattaforma per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e sistemi di accumulo dell’energia. Questi i principali obiettivi del Memorandum of Understanding firmato da Terna Energy Solutions e The Mobility House.

The Mobility House, società tecnologica internazionale con base in Germania, Svizzera e in California, nella Silicon Valley, fornisce un software per l’integrazione delle batterie per veicoli nella rete elettrica, avvalendosi di soluzioni di ricarica intelligente, gestione dell’energia e storage. L’ambito di applicazione dell’accordo riguarda nello specifico lo sviluppo di sistemi hardware e software di aggregazione e ricarica ‘smart’ e trova applicazioni di tipo ‘micro-grid’ anche nelle isole non interconnesse alla rete nazionale, con opportunità potenziali, a livello geografico, in Italia, Europa e Nord America. Terna Energy Solutions e The Mobility House si adopereranno per finalizzare tutte le analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto, compresi gli aspetti legali, regolatori e del potenziale tecnologico.