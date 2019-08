Turchia, la svolta green di Erdogan: ”Pronti a piantare 11 milioni di alberi

Milioni di nuovi alberi. La Turchia di Erdogan punta al record mondiale e annuncia che pianterà "11 milioni di alberi" in un solo giorno con l'aiuto di un milione di persone. L'appuntamento è per l'11 novembre a partire dalle 11.11 e l'obiettivo dichiarato è "compensare" i danni provocati dagli ultimi incendi che hanno devastato soprattutto le zone costiere sensibilizzando la popolazione sul tema della deforestazione.

La notizia, rilanciata dal giornale Hurriyet, arriva dalla Direzione generale della Forestale di Ankara. Il vice presidente, Fuat Oktay, non ha perso tempo nel dichiarare il suo sostegno a "una Turchia più green". Le operazioni andranno avanti per tre ore nelle 81 province del Paese, in 2.023 diverse aree. In campo ci saranno studenti e militari, personale delle organizzazioni non governative e delle istituzioni e, si legge nella nota, "si prevede la partecipazione di circa un milione di cittadini". Secondo i dati ufficiali negli ultimi dieci anni in Turchia gli incendi hanno divorato più di 66.000 ettari di bosco e, si legge su Hurriyet, per compensare i danni sono stati piantati 75 milioni di alberi.