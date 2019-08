Turismo, ecco le migliori strutture green. Sicilia, Trentino fanno scuola

Per la presenza di strutture ricettive 'green' ed efficienti, quelle che si sono meritate le certificazioni Ecolabel, sono Sicilia, Trentino e Sardegna le regioni al top con - rispettivamente - 12, 10 e 5 licenze Ecolabel. Al quarto posto troviamo la regione Piemonte con 4 strutture. Ecolabel è il marchio che certifica le imprese turistiche sensibili al tema ambientale. L'estate 2019 rappresenta il primo banco di prova per i nuovi criteri Ecolabel entrati in vigore dal settembre dell'anno precedente: i parametri introdotti dall'Europa hanno ridisegnato la mappa delle strutture ricettive in Italia, oltre che ridotto il numero (come accade all'avvio di ogni nuovo pacchetto normativo).

Quello delle strutture ricettive - osserva Avvenia, società` del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica - resta uno dei segmenti più` importanti in tema di licenze Ecolabel che, a dispetto delle fisiologiche flessioni verificatesi in concomitanza con l'entrata in vigore di nuovi criteri 2009-2010 e tra il 2016 e il 2018, mostrano un generale trend positivo di crescita. Si tratta di numeri comunque incoraggianti, soprattutto per il centro sud Italia che oggi prevale nei confronti delle regioni storicamente più` evolute sotto il profilo dell'attenzione all'ambiente. Stando alle rilevazioni di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) aggiornate all'estate 2019, sono complessivamente 40 le strutture tra alberghi, campeggi, rifugi, agriturismi, residence, B&b, ostelli o appartamenti che rispondono a criteri di efficienza energetica con relativo abbattimento delle emissioni di CO2, utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, criteri gestionali e ottimizzazione delle risorse idriche, monitoraggio dei consumi, utilizzo di prodotti locali e bio, riduzione dei rifiuti.

E i turisti apprezzano. "Una delle tendenze sempre in crescita da parte dei viaggiatori in ambito turistico - spiegano gli esperti di Avvenia - è` la ricerca di strutture ricettive sempre più` attente alla sostenibilità`. In base ai dati contenuti nell'ultimo 'Sustainable travel report 2019' realizzato da una importante piattaforma mondiale di prenotazioni online, più` del 70% degli intervistati vorrebbe provare alberghi e location 'green', anche se molti non conoscono il marchio ecolabel".