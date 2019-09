Tutela ambiente e lotta ai tumori, il Papa: “2 facce dello stesso problema”

"La migliore e più vera prevenzione" è quella "di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e delle sue leggi". Così Papa Francesco ricevendo in udienza i membri dell'Aiom, l'Associazione italiana oncologia medica. "Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, ma anche dai luoghi in cui si vive che - ha sottolineato -, soprattutto nei grandi centri, sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ritmi di vita e l’esposizione ad agenti inquinanti. Questo riporta la nostra attenzione alla cura dell’ambiente naturale, la nostra casa comune a cui dobbiamo rispetto, perché rispetti a sua volta noi. La tutela dell’ambiente e la lotta contro i tumori diventano, allora, due facce di uno stesso problema, due aspetti complementari di una medesima battaglia di civiltà e di umanità", ha aggiunto.