Un mondo sostenibile in 100 foto. Enel, Grieco:"Sostenibilità, è ora di agire"

E' stato presentato a Roma presso il Liceo Morgagni il volume ‘Un mondo sostenibile in 100 foto’, edito da Laterza e scritto da Enrico Giovannini e Donato Speroni.

Una bambina in mezzo a una distesa di ghiacci disciolti; un uomo che fa serf in un mare pieno di rifiuti; una bambina avvolta da lanterne a energia solare; una mucca stremata, pelle e ossa distesa sulla terra arida. Sono solo alcune delle immagini presenti nel volume ‘Un mondo sostenibile in 100 foto’. Il libro, edito da Laterza, e scritto da Enrico Giovannini e Donato Speroni, è stato presentato a Roma al Liceo Morgagni alla presenza di studenti, del Presidente Enel, Patrizia Grieco, e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti.

La Presidente di Enel Patrizia Grieco: "Sostenibilità? Ora è il tempo di agire"

“Un messaggio importante per i ragazzi e le nuove generazioni, che mi sembra siano particolarmente attenti ai temi dell’ambiente. - ha spiegato Grieco parlando ai microfoni di Affaritaliani.it- Infatti siamo qui a parlare e presentare questo libro che appunto è la sostenibilità in 100 foto. Parliamo soprattutto di sostenibilità ambientale, ma non solo di questo.”

Durante il suo intervento dal palco la presidente di Enel ha sottolineato come sia importante l’impegno nel trovare nuove soluzioni. “Mi chiedo spesso ‘che mondo lascio?’. La nostra generazione è stata molto fortunata, con un livello di benessere e welfare molto fortunati. Ma adesso come facciamo a continuare su una strada che per certi versi è stata virtuosa, come proseguiamo con risorse limitate. Enel è fortemente impegnata sulle rinnovabili. Queste ultime 10 anni fa avevano bisogno di sussidi importanti, oggi invece sono molto più competitive di qualsiasi forma di energia grazie proprio a quei sussidi che le hanno supportate. Abbiamo appena rilanciato un piano in cui inseriremo 28,7 miliardi.

Il libro fa il punto, attraverso la combinazione di fotografie e testi, sullo stato del nostro pianeta non limitandosi alla denuncia ma offrendo piuttosto spunto per un mondo sostenibile a punto di vista ambientale, sociale ed economico.

“le foto non parlando solo di disastri, ma anche di problemi e opportunità - dice Giovannini dal palco - la speranza è quella di riuscire attraverso il libro a far capire che abbiamo tanti strumenti per salvare il mondo. Bisogna sempre impegnarsi, perché una visione negativa non ci porterà a salvarci.”

“Perché è fondamentale? Noi abbiamo un veicolo: educazione civica. Un cittadino responsabile in questo secolo è un cittadino sostenibile - ha spiegato Fioramonti - dobbiamo introdurre un nuovo modo di pensare che sia sistematico. Una grande rivoluzione sarebbe se lo sviluppo sostenibile iniziasse a rientrare, ad esempio, quando studiamo geografia. Questo può fare della comunità scolastica grande innovazione per il Paese.”