Un premio a chi fa nascere nuovi boschi. Il Veneto lancia la sfida

Un premio a chi aiuta a far nascere i boschi. 'Jean Giono - L'uomo che piantava gli alberi' è il riconoscimento (1.000 alberi) istituito da Veneto agricoltura per chi ha operato concretamente in favore della valorizzazione del patrimonio boschivo. Le candidature dovranno pervenire entro il 5 settembre prossimo. L'obiettivo 5.000 ettari. Per l'anno 2019, prima edizione del premio, il riconoscimento verrà assegnato il 26 settembre in occasione del Flormart, il Salone internazionale del verde in programma a Padova dal 26 al 28 settembre prossimo.

L'iniziativa di Veneto agricoltura prevede, da quest'anno, l'assegnazione di un riconoscimento concreto (1.000 piante) ad una personalità che si è contraddistinta nell'opera di promozione e realizzazione di impianti di alberi e/o arbusti che abbiano generato un significativo miglioramento per l'ambiente e il paesaggio nel territorio italiano. Il vincitore potrà destinare alla realizzazione di un nuovo impianto o ad integrazione di un impianto già esistente.

Il concorso è intitolato allo scrittore transalpino Jean Giono (1895-1970), autore del libro 'L'uomo che piantava gli alberi', che narra le vicende di uno schivo antieroe che negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale dà avvio ad una lunga e silenziosa quanto straordinaria opera di rimboschimento delle spoglie pendici dei monti della Provenza nella Francia meridionale, ridando così vita alla terra e alle comunità del luogo.