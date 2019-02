Ups-TerraCycle lanciano il primo packaging riutilizzabile per beni di consumo

Si chiama Loop e rappresenta un sistema rivoluzionario, in grado di eliminare la necessità di utilizzare packaging monouso per i beni di largo consumo ups-terracycle-loop.jpgIl noto corriere internazionale UPS si è unito all’alleanza delle maggiori società al mondo del settore dei beni di consumo e a TerraCycle, leader internazionale nel riciclo dei rifiuti, per lanciare un sistema innovativo per gestire l’imballaggio dei prodotti di largo consumo, rendendolo restituibile e riutilizzabile.

Il sistema, chiamato Loop, sarà inizialmente testato a Parigi e New York con l’obiettivo di essere poi introdotto in tutti i mercati dei beni di consumo. Loop, a detta dei suoi promotori, rappresenta un sistema rivoluzionario in grado di eliminare la necessità di utilizzare packaging monouso per i beni di largo consumo. I consumatori riceveranno una varietà di prodotti confezionati con un imballaggio durevole, personalizzato e declinato sulla base del brand che, dopo essere stato consegnato direttamente al cliente verrà ritirato, pulito, riempito e infine riutilizzato per nuove consegne.

“Oltre a eliminare il concetto di ‘rifiuto da imballaggio’, Loop contribuirà in maniera significativa a migliorare l’ ‘esperienza prodotto’ e ad accrescere la comodità di acquisto” ha dichiarato Tom Szaky, CEO di TerraCycle. I prodotti Loop saranno consegnati e ritirati attraverso un sistema sviluppato da TerraCycle e UPS, che integra le più recenti innovazioni progettate nell’ambito della lunga collaborazione di TerraCycle con il leader nel settore della logistica, che vanta anche una solida esperienza nel packaging. “L’innovazione svolge un ruolo fondamentale in tutte le attività di UPS e per questo siamo lieti di poter supportare TerraCycle nella progettazione del packaging per il contenitore Loop, nonché nei servizi di ritiro e consegna per i clienti che lo utilizzano” ha dichiarato Kate Gutmann, Chief Sales and Solutions Officer di UPS. “In qualità di leader nell’ambito della sostenibilità ambientale, nonché sostenitore e promotore dell’economia circolare, l’impegno di UPS è volto a contribuire alla concreta realizzazione di Loop”.

I clienti Loop riceveranno imballaggi durevoli, riutilizzabili o totalmente riciclabili, realizzati con materiali quali leghe, vetro e tecnopolimeri. Il processo di innovazione ha interessato anche il contenitore esterno usato per la spedizione: un packaging all’avanguardia che eliminerà l’esigenza di scatole monouso, offrendo ai consumatori una soluzione elegante in grado di ridurre la produzione di rifiuti. Progettato dal Package Design and Test Lab di UPS - UPS e TerraCycle hanno collaborato per progettare un packaging esterno in grado di contenere liquidi, prodotti secchi e prodotti per la cura personale. L’interno è predisposto con divisori protettivi e i materiali utilizzati assicurano facilità di pulizia ai fini del riutilizzo. Il Package Design and Test Lab di UPS ha contribuito a realizzare e testare packaging dal design personalizzato che potessero incontrare i gusti dei consumatori, ma che al contempo fossero sufficientemente durevoli da permetterne un molteplice riutilizzo.

Il Package Design and Test Lab di UPS è un laboratorio certificato ISTA (International Safe Transit Association) accreditato per svolgere le procedure di test ISTA sull’integrità degli imballaggi. Durante le fasi di progettazione e testing UPS ha individuato soluzioni volte a ridurre le seguenti problematiche: deterioramento dei materiali, fuoriuscite di prodotto, design di imballaggi esterni recanti segni di usura a seguito di un utilizzo limitato, contenitori in metallo con graffi imputabili a chiusure metalliche.

Il laboratorio di UPS ha fornito a TerraCycle diverse indicazioni, tra i quali l’utilizzo di sistemi di chiusura multifilettati per i contenitori dei prodotti, un diverso processo di coperchiamento per ridurre il rischio di fuoriuscite di prodotto e l’uso di divisori personalizzati all’interno del contenitore Loop per incrementare la stabilità dei prodotti durante il transito. Il processo potrà essere perfezionato grazie ai test pilota previsti per Parigi e New York nel 2019 che forniranno ulteriori dati di feedback sull’esperienza dei consumatori.