Verso la fiera Myplant & Garden: il florovivaismo italiano aumenta l'export

Myplant & Garden: florovivaismo italiano in crescita

Myplant & Garden, la fiera professionale del verde leader in Italia che aprirà i battenti della VI edizione dal 26 al 28 febbraio a Fieramilano Rho, accoglie con soddisfazione gli ultimi dati ufficiali della produzione orto-florovivaistica italiana diramati dal MIPAAF.



Nel 2018 il valore della produzione italiana di fiori e piante è stimato in 2,57 miliardi di euro, pari al 4,7% della produzione agricola italiana a prezzi di base. Dopo la contrazione subita dall’intero comparto nell’ultimo decennio, per il secondo anno consecutivo i dati fotografano la crescita del florovivaismo italiano.

La produzione è aumentata dell’1%: incremento per le piante in vaso (+0,3%) e il vivaismo (+1,7%), mentre canne e vimini hanno continuato a registrare un sensibile calo. Con le quote residuali derivanti da vasi, sementi, terricci e substrati, si superano i 3 miliardi euro di valore complessivo.

Record per l’export

“Dopo aver diffuso i dati del mercato del giardinaggio italiano del 2019 – che ha raggiunto i 2,863 miliardi di euro di controvalore nelle vendite, il dato più alto registrato negli ultimi anni - i numeri del Ministero – affermano gli organizzatori di Myplant - confermano la crescita anche del florovivaismo del Belpaese. Come grande piazza degli affari del verde, cerchiamo di essere stimolo per tutto il comparto. Le esportazioni, cresciute del 7,6% in un anno, hanno raggiunto la quota da record storico di 884 milioni di euro, 706 dei quali di puro ‘Made in Italy’, che registra un +9,3% in termini di valore sull’anno precedente. L’export è centrale per lo sviluppo del settore. Per questo in fiera arriveranno almeno 200 delegazioni ufficiali di compratori da Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Africa e Australia: per toccare con mano la qualità e l’eccellenza delle proposte in mostra”.

Il trend positivo dell’export si traduce in un saldo attivo di 306 milioni di euro nella bilancia commerciale, “coi riscontri più positivi per piante da esterno, talee e fronde fresche recise”.