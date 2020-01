Volkswagen. La scommessa del gigante per costruire auto elettriche innovative

’50000 milioni investiti nei prossimi 5 anni, già a partire dal 2020, per sviluppare batterie di nuova generazione per auto totalmente elettriche’ così ha annunciato il Gruppo Volkswagen che sempre più scommette sul futuro elettrico dell’automazione.

A partire da quest’anno infatti ha cominciato a sviluppare, in Germania a Salzgitter, insieme al produttore svedese di batterie Northvolt, una batteria al litio di nuova generazione. Obiettivo primario è di costruire una piccola linea produttiva che, all’inizio darà lavoro a circa 300 persone e, nel prossimo triennio, potrà occupare fino a mille unità.

Wolkswagen scommette sull'auto elettrica

Nella joint-venture con Volkswagen il gruppo svedese ha previsto un investimento di circa 900 milioni.

In contemporanea a questa ricerca (e ciò rappresenta un passo molto importante e strategico) verrà costruita una linea di prova , altrettanto innovativa, per il riciclo delle batterie.

Stefan Sommer, membro del board Wolskwagen, ha confermato che la scelta del Gruppo porterà così, nel breve, un quadro completo in termini di costi e di qualità.

Un passo necessario per partire con la produzione su larga scala.

In questa corsa al futuro elettrico il gigante tedesco non è solo. Infatti gli obiettivi del progetto di elettrificazione totale vengono portati avanti insieme, non solo al partner svedese, ma ad altri due giganti come le coreane LG e Samsung.

Wolkswagen scommette sull'auto elettrica

Le previsioni di crescita del mercato dell’auto elettrica sono molto davvero confortanti.Il Gruppo prevede nel 2025 un fabbisogno di 150 gigawatt/ora solo per l’Europa e una medesima quantità in Asia.

Nei grandi cambiamenti epocali però non sempre sono tutti d’accordo. Per questo Volkswagen sta facendo un’opera di sensibilizzazione verso diversi produttori ancora scettici sul futuro dell’automazione elettrica.

In ogni caso Wolskwagen ha già scommesso su questo cambiamento e sta ridisegnando ben 33 nuovi modelli in 16 fabbriche differenti con le sue marche Audi, Seat, Skoda e Volkswagen.

‘Noi-dicono in Wolkswagen- siamo preparati a produrre tutte le auto che servono ma ci servono componenti in numero adeguato’. E in questo progetto i produttori, insieme al gigante tedesco, stanno studiando tutta l’auto intorno alle nuove batterie. Batterie che permetteranno autonomie di quasi 600 km a prezzi accessibili.

Wolkswagen scommette sull'auto elettrica

Altro aspetto allo studio è la durata della batteria che dovrebbe durare quanto la vita dell’auto.

Per questo si vuole garantire un minimo del 70% di energia durante 8 anni o 160000 km.

Un limite alto soprattutto per le abitudini del consumatore europeo abituato a cambiare molto prima l’auto, a differenza dei consumatori americani o dell’America Latina abituati a superare abbondantemente, con la propria auto, il traguardo dei 200000 km.

In ogni caso, per Volkswagen e i suoi partners, il futuro dell’automazione elettrica non è più una scommessa ma già decisamente una solida realtà.