World Energy Outlook 2018, Aie: “Elettricità protagonista indiscussa”

Il mondo sta progressivamente evolvendo verso un diverso modello di sistema energetico, anche se persistono delle fragilità nei suoi aspetti fondanti: accessibilità economica, affidabilità e sostenibilità. Tre fattori strettamente correlati, ciascuno di essi e la necessità di prendere delle scelte a vantaggio o svantaggio dell’uno o dell’altro richiedono l’adozione di un approccio integrato in termini di politica energetica. In questo contesto si colloca il World Energy Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, i cui risultati sono stati presentati a Roma nella sede di Enel.

A partecipare all’incontro il presidente di Enel, Patrizia Grieco, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace. L’obiettivo del World Energy Outlook non è quello di fare previsioni, quanto piuttosto costruire ed elaborare scenari futuri, individuare le leve che ne consentono la realizzazione e le interazioni che si generano in un sistema energetico complesso.

“La transizione energetica avverrà in ogni caso, anzi sta avvenendo già oggi. La vera questione è quanto rapidamente riusciremo a far evolvere i nostri sistemi energetici, le nostre economie e le nostre società verso modelli di sviluppo più inclusivi e sostenibili - ha sottolineato Grieco - Sicuramente i grandi temi che ruotano attorno all’energia richiedono l’impegno condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti: non solo le aziende produttrici di energia e servizi energetici, ma tutti gli stakeholder ed in particolare i policy macero, che hanno la possibilità di agire su leve molto efficaci per accelerare l’evoluzione in atto.”





Secondo quanto emerge, il settore elettrico sta attraversando la trasformazione più radicale che si sia vista a partire dalla sua nascita, avvenuta oltre un secolo fa. Nelle economie fondate su industria leggera, dei servizi e delle tecnologie digitali, l’elettricità riveste in modo crescente il ruolo di ‘fonte’ favorita. La quota ad essa relativa nei consumi finali globali si approssima al 20% ed è prevista in ulteriore aumento.

La realtà e lo scenario che oggi ci presenta l’Aie, ha spiegato Grieco, “Sono molto articolati e vedono la crescente affermazione del settore elettrico quale grande protagonista della transizione energetica, caratterizzata dall’incremento della domanda di energia, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e quelli asiatici in particolare, e da una forte elettrificazione dei consumi. L’elettricità da fonti rinnovabili è oggi una fonte sempre più sostenibile ed economicamente accessibile, destinata progressivamente a rimpiazzare le fonti fossili all’interno del mix elettrico. Inoltre - conclude- l’elettricità è destinata a diventare tra le prime fonti nei consumi finali, grazie alla spinta esercitata dalla mobilità elettrica, dal riscaldamento e dal crescente accesso all’elettricità”

“Nel 2017, per la prima volta, il numero di persone prive di accesso all’elettricità è sceso al di sotto di un miliardo, rispetto i due miliardi che si registravano all’inizio del 2000 - afferma Birol - Ma i trend di accesso all’energia sono lontani dal conseguimento degli obiettivi globali. Ora l’area più problematica è l’Africa Subsahariana dove 2 persone su 3 non hanno accesso all’elettricità. Questo crea problemi sanitari, economici e sociali. Dal 2019 l’Aie si impegnerà con più attenzione per nuove soluzioni per sostenere l’accesso all’elettricità in Africa.”