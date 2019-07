Yves Rocher raccoglie 1.600 kg di rifiuti per la difesa dell'ambiente

La giornata Zero Waste Day organizzata da Yves Rocher Italia lo scorso 10 luglio è stata una giornata di team building che ha coinvolto tutti i dipendenti della filiale italiana a ripulire un’area dai rifiuti

raccogliendo 1.600 KG di rifiuti contribuendo nella bonifica del Parco Vittorini insieme ai volontari di Legambiente.

Questo progetto è stato il punto di partenza per le attività mirate che proseguiranno per tutto l’arco dell’anno legate al progetto #ActBeautifulChallenge, nato per sensibilizzare quale sia effettivamente l’impatto umano nei confronti dell’ambiente e per consapevolizzare sul fatto che, impegnandoci in prima persona a svolgere tutti i giorni piccoli gesti di bellezza verso l’ambiente, verso gli altri e verso noi stessi, possiamo insieme migliorare la società in cui viviamo: dalla scelta di usare la bicicletta piuttosto che l’auto, al sostituire utensili usa e getta con oggetti riutilizzabili.

I dipendenti Yves Rocher sono coinvolti in prima persona per tutto l’anno a presentare progetti volti a migliorare l’impatto ambientale in azienda e ad affinare la propria responsabilità ambientale e sociale.

Durante la giornata Zero Waste, oltre a ripulire l’area del parco dai rifiuti, il team è stato impegnato in attività di team building fra cui una caccia al tesoro che ha permesso loro di montare 20 biciclette donate a Dynamo Camp, associazione con la quale Yves Rocher ha instaurato una collaborazione. Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Dynamo Camp ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione.

L’azienda ha, inoltre, sviluppato una partnership con WAMI “Water with a Mission” che ha sviluppato delle borracce brandizzate “We R Change”. Con la sua attività, WAMI trasforma un gesto ordinario, quello di bere acqua, in qualcosa di straordinario operando per ridurre l’impatto negativo della plastica sull’ambiente. Con ogni acquisto di una singola borraccia si donano 100 litri di acqua, contribuendo alla realizzazione di progetti idrici in villaggi bisognosi.

Con questa collaborazione anche Yves Rocher Italia ha contribuito a cambiare il mondo: con l’acquisto delle borracce il brand garantisce accesso all’acqua potabile a chi ne ha più bisogno ed è possibile, attraverso un codice, misurare il contributo della filiale italiana.