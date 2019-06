Guerra commerciale tra USA e Cina: verso una nuova crisi economica mondiale?

Il 28 e 29 giugno si terrà ad Osaka ilG20, un summit che avrà come piatto forte la verifica degli accordi USA-Cina riguardanti la guerra dei dazi, iniziata nel 2018 con l’introduzione di misure protezionistiche sulle importazioni di acciaio e alluminio. Da allora la guerra commerciale si è fatta sempre più aspra. Dei 540 miliardi di dollari di importazione cinese, gli americani hanno sottoposto a dazi 250 miliardi di dollari mentre i cinesi dei 120 miliardi di importazione americana hanno sottoposto a dazi 110 miliardi di dollari. Secondo il Fondo Monetario, le tensioni commerciali produrranno una riduzione del Pil determinata dal calo della domanda estera nell’ordine dello 0,3-0,6% per gli Stati Uniti e dello 0,5-1,5% per la Cina. Anche se quasi sicuramente alla fine del vertice ci saranno strette di mano e pacche sulle spalle tra americani e cinesi la realtà è che questa guerra commerciale nasconde un altro vero problema: la messa in discussione della leadership statunitense nel mondo, cosa che gli americani non permetteranno mai.

L’aver acconsentito alla Cina di entrare nel 2001 nel WTO senza dare la possibilità al resto delle economie mondiali di proteggersi dalla politica di dumping valutario è stato il più grande errore che sia mai stato fatto; con lo slogan “made in China – Better Choice, Better Life” i mercati mondiali ed in particolare quelli americani ed europei sono stati invasi dalle merci cinesi; contemporaneamente il paese del dragone riempiva le casse di migliaia di miliardi di dollari, cosa ben vista dalle amministrazioni americane in quanto pensavano di aver trovato, dopo il Giappone, un’altra economia pronta a finanziare l’enorme debito pubblico statale. Ma a distanza di anni la Cina non si è rivelata uguale al Giappone, vantando bel altre ambizioni. Ora che l’America si è accorta del pericolo vuole fare marcia indietro ma non ci riuscirà se non provocando una enorme crisi economica mondiale. Pochi mesi fa sul giornale del partito comunista, organo del governo, è stato dichiarato apertamente che “la Cina non avrà paura di eventuali minacce o pressioni che gli Stati Uniti stanno facendo e che potrebbero aggravare le frizioni economiche e commerciali: la Cina non ha scelta, né vie di fuga, e dovrà solo combattere fino alla fine”.

Il peso della guerra commerciale si è infatti spostato non solo sulle merci ma anche sulla messa in discussione della supremazia tecnologica americana che se dovesse essere intaccata porterebbe a mutamenti economici enormi, non ultimo quello della abolizione del dollaro come moneta di scambio internazionale. Questa guerra tra giganti si tradurrà in un’enorme rischio per l’economia globale, tale da far innescare una crisi economica senza precedenti. Il debito pubblico cinese ha raggiunto la quota del 50,2%, quello delle famiglie il 56,6% mentre il debito privato è al 207% del PIL. Rispetto ad altri Paesi, il livello del debito pubblico non è eccessivo ma la sua struttura presenta una prima caratterizzazione importante: Pechino raccoglie oltre l'80% dei proventi fiscali e trasferisce risorse minime alle amministrazioni locali; il gap tra le spese ed il basso gettito fiscale è coperto attraverso il debito, che viene gestito da veicoli finanziari locali (c.d. LGVF) privi di controllo. Quando nel 2015 il governo centrale ha dovuto prendere atto che la gestione del debito locale stava finendo fuori controllo ha autorizzato le aziende ad indebitarsi ancor di più anche attraverso il debito estero “privato”. Per attutire questa asimmetria il governo cinese ha sempre convertito l’enorme avanzo commerciale con l’acquisto di dollari, mantenendo così lo yuan svalutato rispetto al dollaro ma è certo Trump ormai non accetterà più questo trucco che ha funzionato per molti anni.

La richiesta del taglio dei tassi di interesse va in questa direzione (come altresì la richiesta di non farlo fatta alla BCE) ma non sarà l’unica arma che l’amministrazione Trump metterà in campo. Se infatti l’enorme import americano si dovesse ridurre preferendo misure autarchiche e accordi commerciali con altre nazioni (per esempio anche in Europa) l’economia cinese avrebbe un contraccolpo enorme e Pechino sarebbe costretta a bruciare l’enorme surplus valutario stimato intorno ai 4000 miliardi di dollari, vaporizzando l’effetto del dumping valutario e bloccando gli investimenti interni con un conseguente collasso economico che si avviterebbe sull’enorme debito delle aziende. E’ uno scenario che travolgerebbe l’economia mondiale ma che tuttavia è da tenere in seria considerazione anche perchè l’amministrazione di Washinton la sta seriamente valutando.