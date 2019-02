"Hammamet", Rai lancia il film su Craxi, Favino e la Gerini protagonisti

Sicuramente Bettino Craxi è stato fra i principali protagonisti dello scenario politico nazionale della prima Repubblica, segretario del Partito Socialista per 17 anni, dal 1976 al 1993, Presidente del Coniglio dal 1983 al 1987 e coinvolto nella vicenda giudiziaria "Tangentopoli" ad inizio degli anni '90. A 19 anni dalla sua morte, la Rai, in collaborazione con Rai Cinema, produrrà la pellicola dedicata agli ultimi due anni di vita ad Hammamet, Tunisia, dove Craxi si rifugiò sotto l'egida del Presidente tunisino, nonchè suo amico intimo, Ben Alì. Le rirpese affidate alla regia di Gianni Amelio avranno inzio a marzo prossimo e nel 2020 è prevista l'uscita, proprio a 20 anni dalla sua morte. Ad interpretare il leader socialista sarà Pierfrancesco Favino, attore e showman ormai affermato; nel cast anche un altro volto importante: si tratta di Claudia Gerini che vestirà i panni di Anja Pieroni, conduttrice televisiva, di cui si parlò molto negli anni '80 data la relazione sentimentale intrapresa con Craxi. Dunque il film toccherà soprattutto l'aspetto umano, personale e non quello politico e giudiziario del leader. Cosa ha significato perdere il potere e cosa ha generato nell'animo di Bettino Craxi? E' questa la domanda a cui pellicola vuole rispondere.