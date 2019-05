Hanno vinto i “valori” europei, tranne in Inghilterra

Si vedono sui giornali una miriade di cartine geografiche colorate in funzione delle appartenenze politiche pro o contro l’Europa dimenticando una cosa fondamentale: nessun partito europeo ha mai detto di voler uscire dall’Europa. I partiti cosiddetti populisti prendono la fascia che va dall’Inghilterra all’Italia per passare all’Ungheria di Orban. Non risulta che né Salvini né la Le Pen abbiano mai detto di abbandonare l’Europa semmai riformarla, parola piena di compromessi e sfumature. La verità è che i veri partiti che avrebbero dato il via alla disintegrazione europea hanno perso.

Discorso diverso forse per l’Inghilterra non tanto per la vittoria di Farage, personaggio alquanto dubbio (molto vicino ai Repubblicani americani, che lo stanno usando come testa d’ariete per far uscire l’Inghilterra dall’Europa, ha accettato notevoli finanziamenti dal magnate dell'assicurazione milionario Arron Banks), quanto per la convinzione che aveva preso piede riguardo un altro referendum per uscire dall’Europa, con la certezza che gli inglesi avrebbero ribaltato il risultato iniziale pro leave. Niente di più sbagliato. I britannici hanno confermato che l’Europa non è più una alleato strategico ma, forse, solo economico. Con la sconfitta della May, vittima di una ambiguità che non è più riuscita a gestire, fatta di continui cedimenti, non resterà che prendere atto che l’Inghilterra vuole andarsene quanto prima dalla gabbia europea. La regina, che è la vera governate della nazione, non ha mai avuto dubbi al riguardo né ha mai fatto trapelare che il volere popolare dovesse essere messo in discussione. Il prezzo da pagare sarà alto ma penso che i benefici nel medio periodo saranno maggiori. Resteranno da gestire le notevoli divisione interne (Scozia e Irlanda) che potrebbero deflagrare in richieste di autonomia territoriale ed economica notevoli.

In Germania invece si è registrata la forte impennata dei Verdi, partito anche anch’esso filo-europeo. Ci si continua ad interrogare come mai la grosse-koalition non stia funzionando ed il partito della Merkel, come anche l’SPD, continuino nel calo elettorale. La risposta più semplice è che quando due partiti che sulla carta avrebbero dovuto essere antagonisti si alleano il messaggio che arriva agli elettori non è mai chiaro ma pieno di chiaro-scuri non sempre ben interpretabili. In Italia questo progetto politico era quello che Berlusconi voleva fare con Renzi e che per fortuna (per il Paese) non è andato a buon fine.

Per finire un breve focus sull’Italia. Salvini non metterà in discussione l’alleanza con Di Maio perché ha ottenuto ben due risultati. Il primo di aver ridimensionato l’alleato politico il secondo perché ha tutto l’interesse a continuare ad indebolirlo dall’interno. In altre parole lascia la palla al M5S che ha visto confluire molta parte del suo elettorato del Nord nel PD, sua vera casa politica naturale, mentre al sud la mossa del reddito di cittadinanza sembra aver avuto l’effetto desiderato. Per il governo italiano si apre la fase due ossia quella di cercare di convincere l’Europa che il debito pubblico (sarebbe meglio dire gli interessi sul debito pubblico) è sostenibile nonostante una crescita al lumicino. Sarà su questo banco, oltre a quello dell’immigrazione, che Salvini si giocherà il suo futuro elettorale.

